Touranekdotes: plots was Frank Hoste een afspraak met Sean Kelly vergeten

Frank Hoste was een vlotte prater, een renner met een bepaald charisma. Maar toen sommigen hem na onder meer na een zege in het Belgisch Kampioenschap als toprenner bestempelden, moest hij eens lachen. Aan nuchterheid heeft het de Gentenaar nooit ontbroken. Hij was een laatbloeier, dat had te maken met zijn constitutie, hij kwam laat op volle spierkracht. En veel te lang had hij zichzelf aanzien als een matige renner.

Toen Frank Hoste in 1983 de overstap maakte naar de Europdecor-ploeg verwachtten velen een terugval. In een nieuwe omgeving zou er gepeild worden naar zijn mogelijkheden als kopman. Het daaropvolgende jaar verblufte Hoste in de Ronde van Frankrijk. Hij won drie ritten en pakte de groene trui. Die droeg hij achttien dagen lang tot hij op de voorlaatste dag in het puntenklassement werd voorbijgestoken door Sean Kelly die in een tijdrit tweede was geworden. Beiden kwamen tot een mondeling akkoord: Hoste, die op dat moment al getekend had bij de Italiaanse Del Tongo-ploeg, zou het groen aan Kelly laten. In ruil daarvoor kreeg hij een smak geld. Hij had er een huis mee kunnen kopen.

Maar toen het peloton in de slotetappe naar de Champs Elysées stormde, was Hoste alles vergeten. Zijn ploegmaat Fons De Wolf had hem onderweg gevraagd hoeveel keer hij de groene trui nog kon winnen. Hoste besefte dat hij deze unieke kans niet mocht laten liggen. Hij werd derde in de massaspurt, Kelly finishte als vijfde. Zo heroverde Frank Hoste het groen. De Ier was razend en zou twee jaar lang niet meer tegen Hoste spreken.

Eigenlijk had Frank Hoste dubbele gevoelens bij de Ronde van Frankrijk. Hij haatte de bergen. Die overwinnen was telkens weer een lijdensweg. Hoste startte acht keer in de Tour en reed die vier keer uit. Maar de band met deze wedstrijd heeft hij nooit doorgeknipt: sinds 1985 is Frank Hoste tijdens de Tour co-commentator op Sporza Radio.