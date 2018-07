Tourbaas bevestigt: Chris Froome mag starten

Daags nadat bekend raakte dat Tourorganisator ASO viervoudig winnaar Chris Froome uit de Ronde van Frankrijk wil weren omwille van een lopend dopingonderzoek, komt de internationale wielerunie UCI met een verrassing van formaat: het onderzoek naar de verdachte plas van Froome wordt stopgezet.

Christian Prudhomme, de baas van Tourorganisatie ASO, liet na de aankondigingen van de UCI op de Franse tv weten dat Froome toestemming heeft om mee te doen.

De Brit van Team Sky kan dus vanaf zaterdag een gooi doen naar een vijfde eindzege. Het zou hem op gelijke hoogte brengen met recordhouders Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

#BREAKING Chris Froome can race in Tour de France say organisers pic.twitter.com/aKhi1CgR1B — AFP news agency (@AFP) July 2, 2018

Salbutamol

Froome testte vorig jaar op 7 september in de Vuelta, die hij won, positief op salbutamol, een middel tegen astma. In zijn urine werd twee keer de toegelaten hoeveelheid aangetroffen. Ondanks de positieve test besliste zijn ploeg Froome niet op non-actief te zetten.

Froome verzamelde een team experts en wetenschappers rond zich om zijn onschuld aan te tonen. Die strategie wierp zijn vruchten af want volgens de UCI 'is er op basis van alle info die de renner heeft verstrekt geen reden om Froome te straffen'.

De wielerunie zegt te beseffen dat de uitspraak veel stof tot discussie oplevert maar wijst er verder op dat de beslissing werd genomen 'op basis van meningen van experten, het advies van het wereldantidopingagentschap WADA en een volledige studie van alle elementen in de zaak'.

'De UCI hoopt dat de wielerwereld de focus nu weer kan richten op de komende wedstrijden op de wielerkalender', besluit het bericht.

Froome: 'Belangrijk moment'

Chris Froome reageert uiteraard tevreden. 'Deze beslissing is vanzelfsprekend een belangrijke zaak voor mij en de ploeg, maar het is ook een belangrijk moment voor het wielrennen,' luidt het in een verklaring. 'Ik begrijp de geschiedenis van deze grootse sport, het goede en het slechte. Ik heb mijn leidende positie altijd heel serieus genomen en ik pak de dingen altijd op de correcte manier aan. Ik meende het toen ik zei dat ik een leiderstrui nooit in een slecht daglicht zou stellen en dat mijn resultaten zouden blijven staan'.

'Ik heb er nooit aan getwijfeld dat deze zaak zou worden geklasseerd en dit om de eenvoudige reden dat ik altijd heb geweten dat ik niets verkeerd heb gedaan', benadrukt de 33-jarige Brit. 'Ik lijd sinds mijn jeugd aan astma. Ik weet precies wat de regels zijn betreffende medicatie voor astma en ik gebruik mijn puffer alleen om de symptomen te bestrijden binnen de toegelaten grenzen.'

'Uiteraard moest de UCI deze testresultaten onderzoeken', gaat hij verder. 'Jammer genoeg bleven de details van de zaak niet vertrouwelijk, zoals het wel had moeten zijn. Ik besef beter dan wie ook voor welke frustraties het lange onderzoek en de onzekerheid die ermee gepaard ging hebben gezorgd. Ik ben blij dat het eindelijk achter de rug is. Ik wil mijn team en al mijn fans danken voor de steun. Deze uitspraak vandaag trekt een streep onder de zaak. We kunnen nu allemaal verder en focussen op de Tour de France.'