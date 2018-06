Tourgids 2018 in de winkel

In deze jaarlijkse special, al de 15e editie sinds 2004, vormt een uitgebreid dossier het hart, met daarin een grondige analyse van alle ritten. Maar er is veel meer. Zoals een exclusief verhaal met Vincenzo Nibali, de Tourwinnaar van 2014. We zaten een weekend in het kielzog van de Italiaan, naar aanleiding van een naar hem genoemde Gran Fondo. Met de Spaanse Tourfavoriet Mikel Landa spraken we over zijn ambities, als medekopman bij Movistar naast Nairo Quintana. Al is hij heel duidelijk: hij wil zélf zijn kans gaan. Van Nederlandse zijde belichten we met drie insiders Tom Dumoulin, de tweede van de voorbije Giro, die zich aan de dubbel met de Tour waagt. Daar moet hij het (allicht, want zeker is dat gezien de salbutamolzaak nog niet) opnieuw opnemen tegen Chris Froome. In een diepgaande karakterschets belichten we de vele gezichten van de viervoudige Tourwinnaar. De Britten hebben met Adam Yates nog een podiumkandidaat, nadat diens broer Simon pas in de slotweek van de Giro als leider door het ijs is gezakt. Van de tweeling brengen we een portret. De Fransen hopen dan weer op Romain Bardet, de derde van de Tour 2017, van wie we zijn roots in de Auvergne blootleggen. Meer naar het oosten, aan de Golf van Biskaje, ligt de Vendée, waar LeGrand Départ van deze Tour plaatsvindt. We gingen op pad in deze wielergekke regio.

Ook de sprinters komen ruim aan bod: een interview met Fernando Gaviria, een bezoek aan de fietswinkel van de vader en grootvader van Dylan Groenewegen en een analyse van alle rappe mannen door Tom Steels. Een ritzege van een Belgische sprinter mogen we niet verwachten, maar wel van het Lotto-Soudalduo Thomas De Gendt en Tiesj Benoot. We spraken hen allebei. Tot slot nog het fascinerende verhaal van André Poppe, de kleine Belg die 50 jaar geleden bijna de Tour van 1968 won, maar gedwarsboomd werd door de organisatie. De Tourgids 2018 van Sport/Wielermagazine telt 132 pagina's en kost 5,95 euro.