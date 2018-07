Tourrit 19: loodst Chris Froome Geraint Thomas definitief naar geel?

Vrijdag 27 juli - Lourdes -> Laruns - 200,5 km

Het is een jaarlijkse traditie die Charles de Gaulle in 1960 invoerde: de Franse president die de Tour bezoekt. De rit naar zijn geboortestad Amiens kon Emmanuel Macron, wegens Quatorze Juillet, niet bijwonen, maar in deze etappe zal hij wel plaatsnemen in de wagen van Christian Prudhomme.

De roots van zijn familie liggen immers in Bagnères-de-Bigorre, waar de renners na twintig kilometer passeren. In de thermengemeente baatten Macrons grootouders langs moeders kant een winkel uit en zelf bracht Manu, zoals hij in Bagnères-de-Bigorre liefkozend genoemd wordt, er in zijn jeugdjaren vele vakanties door.

Ongetwijfeld zal Macron ook al Lourdes, de startplaats van deze rit, hebben bezocht. Niet toevallig die départ in het bedevaartsoord, want het is 160 jaar geleden dat Maria voor de toen veertienjarige Bernadette Soubirous verschenen zou zijn.

De rector van het sanctuaire, priester André Cabes, heeft al laten weten dat hij gelovige renners voor de start zal zegenen, zoals een collega-priester dat in 1948 al deed. Toen bracht de Tour, naar aanleiding van de negentigste verjaardag van de Mariaverschijningen, ook al een bezoek aan Lourdes. Met een aankomst (na de start in Biarritz) en een start, de dag erna, richting finish in Toulouse.

Beide ritten werden gewonnen door Gino Bartali, bijgenaamd De Vrome. Zeges die hij enkele maanden eerder voorspeld had, op audiëntie bij paus Pius XII. Na de finish droeg de Italiaan zijn zegeboeket naar de grot in Lourdes en liet hij er zijn fiets met het heilige water wijden.

Diezelfde avond stuurde Bartali een telegram naar de paus, waarin hij diens zegen afsmeekte. Het hielp, want in de daaropvolgende passage in de Alpen onttroonde hij met drie etappeoverwinningen geletruidrager Louison Bobet.

Legendarische cols

Na de officieuze start op de Esplanade du Rosaire, het kloppende hart van Lourdes, en de doortocht in Bagnères-de-Bigorre volgt de col d'Aspin. Wel pas na 66 golvende kilometers - het wordt dus vlammen om in de ontsnapping van de dag te raken. Zou Thomas De Gendt nog benzine in de tank hebben? Maar zelfs dan zal hij in deze rit allicht tekortkomen als betere klimmers als Mikel Nieve, Adam Yates, Warren Barguil en Julian Alaphilippe (om zijn bolletjestrui veilig te stellen) ook present tekenen.

Na de Aspin (11,9 km aan 6,7%) krijgen de renners de Col du Tourmalet voorgeschoteld. Weliswaar langs de lelijke, minst moeilijke kant (17,1 km aan 7,3%), met start in Sainte-Marie-de-Campan. En onderweg naar de top het skidorp La Mongie, waar president Macron misschien zal halthouden, want een van zijn beste jeugdvrienden baat er een herberg uit.

Het skistation doopte vorig jaar een blauwe piste om tot de 'Piste Tour de France', als hommage aan La Grande Boucle die er al vele tientallen keren passeerde. De laatste tien jaar liet ASO de Tourmalet zelfs alleen in 2013 en 2017 links liggen.

Opmerkelijk: in de vorige editie was het pas de tweede keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat zowel Alpe d'Huez, de Tourmalet als de Aubisque, de laatste col van deze rit, niet op het parcours lagen. Nu zijn die drie legendarische beklimmingen weer van de partij.

Hersteld wegdek

De Tourmalet wel niet als scherprechter, want de top lipt op 110 km van de finish. Na de razende afdaling naar Argelès-Gazost begint de col de Bordères (13,2 km aan 5,2%) een beklimming die de Tour alleen in 1987 en 1989 al bezocht.

De laatste keer kwam de toen 24-jarige Miguel Indurain, adjudant van regerend Tourwinnaar Pedro Delgado, er als eerste boven, op weg naar zijn eerste ritzege ooit in de Tour, op de slotklim naar Cauterets-Cambasque.

Deze keer gaat het, na een korte afdaling, echter meteen naar de col de Soulor (7,2 km aan 8,4%). En daarna ligt de col d'Aubisque te wachten, als verlengde van de Soulor en dus niet de moeilijkste kant: 6 km aan 5,5% - alleen de laatste 3 km zijn relatief steil (7%).

Een klassementsrenner die nog een move wil wagen, om tijd te nemen nog voor de tijdrit van zaterdag, zal dus op de Soulor moeten vertrekken (al dan niet met de hulp van een eerder ontsnapte ploegmaat).

Of misschien wordt de zeer snelle afzink van twintig kilometer naar de finish in Laruns beslissend. Het wegdek van de départementale D918 dat begin juni instortte na hevige regenval is intussen volledig hersteld (kostprijs 700.000 euro). Voor de Tour willen de Fransen zich weleens haasten... Regen zal tijdens de rit (volgens de weersvoorspellingen) uitblijven, dat wordt dus geen extra risicofactor in de afdaling.

Movistar in de aanval

Hoe gehaast zullen de klassementsrenners nog zijn na drie weken koersen, in een etappe van 200 kilometer en 4700 hoogtemeters? Legt iedereen zich neer bij de suprematie van Team Sky en de tot nog toe onkreukbare geletruidrager Geraint Thomas?

Zitten Tom Dumoulin (2e) en Primoz Roglic (4e) met hun gedachten al bij de tijdrit van zaterdag? Of wagen zij, of andere vermetelingen, zich toch aan een alles-of-nietsoffensief?

Dan is het vooral kijken naar Nairo Quintana, die op de col de Portet zijn klimmersbenen van weleer leek te hebben teruggevonden. Volgens specialisten zette hij op die klim zeer indrukwekkende cijfers neer (6,1 watt per kilo) - opvallend, gezien zijn mindere Alpenpassage.

De Colombiaan staat nu vijfde in het klassement, op een minuut van het podium. Aangezien hij op Thomas/Dumoulin/Froome/Roglic in de tijdrit allicht een à twee minuten zal verliezen, zal Quintana dus van ver moeten aanvallen om genoeg voorsprong te verwerven als hij nog tweede/derde wil worden.

Zou hij het al riskeren vanop de Tourmalet, met behulp van Mikel Landa (zevende in de stand)? Of wacht hij tot de Soulor/Aubisque? Dan zal de Zuid-Amerikaan wel niet te veel last mogen hebben van de schaafwonden en andere pijntjes als gevolg van zijn val in de rit naar Pau.

Andere mogelijke aanvallers: Daniel Martin (tweede op de Portet), Romain Bardet, die op de Portet wegzakte naar de achtste plaats en belust is op revanche, en ook Steven Kruijswijk, de tweede LottoNL-Jumborenner in het klassement, op de zesde plaats.

Zijn medekopman Roglic voelt zich naar eigen zeggen steeds beter. Misschien probeert hij, met Kruijswijk als springplank, toch nog een uitval in de laatste klimmende kilometers van de Aubisque of in de afdaling naar Laruns.

Skytrein

Eén ding is zeker: voor de Team Skytrein is dit een ideale rit om te controleren. Wout Poels is beter dan in de Alpen (waar hij zich mocht sparen), en toptalent Egan Bernal lijkt 28 jaar in plaats van 21.

Vraag is: zal Chris Froome, die zijn derde plaats wil verdedigen, op een gegeven moment ook het stuur van de trein overnemen? Volgens sommige volgers zal hij zich nog eens aan een groots offensief, zoals op de Colle delle Finestre in de Giro, wagen.

Maar dat is weinig waarschijnlijk. De Brit heeft daarvoor niet de benen (zo bleek op de col de Portet), het zou tactisch dom zijn (zijn ploegmaat Thomas staat nu aan de leiding, in de Giro was dat Simon Yates), én hij heeft al beloofd dat vanaf nu alles in het teken van Thomas staat - logisch gezien diens ogenschijnlijke veilige voorsprong van twee minuten op Dumoulin.

Voor zijn ploegmaat op kop rijden en hem zo goed als definitief naar de gele trui loodsen, zou Froome (een beetje) meer sympathie opleveren bij het grote publiek. "Hem tot mijn beschikking hebben, dat is echt fenomenaal", prees Thomas zijn ploegmaat na de aankomst in Pau al.

Sparen voor tijdrit

Van de controle van Team Sky zullen vroege vluchters misschien gebruik kunnen maken om stand te houden tot de finish. Ze zullen in het begin van de etappe ruimte genoeg krijgen van Luke Rowe en co.

Geraint Thomas heeft er immers alle belang bij dat de bonificatieseconden aan de streep weg zijn, je weet nooit dat hij toch nog een slechte dag zou hebben. In de rit naar de col de Portet voelde de Welshman zich op de tweede col niet super, gaf Skyploegleider Nicolas Portal achteraf toe. Dat bleek alvast niet op de zware slotklim, toen Thomas op het einde Dumoulin en Roglic uit het wiel knalde.

Zelfs in een goeie dag is het voor Thomas beter om nu energie te sparen en op zeker te spelen, om zo zaterdag in de tijdrit de puntjes op de i te kunnen zetten. Dat betekent dus in deze rit: zich veilig in de Skytrein nestelen.

In het wiel van 'meesterhelper' Chris Froome?