Tourrit 20: Froome zónder revolutionair tijdritpak

Een tijdrit op de voor- (of op twee na) laatste dag, tot 2012 was het vaste kost in de Tour. Sindsdien werd zo'n ultieme chronoproef nog slechts één keer op zaterdag gepland: in 2014. Toen over 54 kilometer (gewonnen door Tony Martin, voor Tom Dumoulin), deze keer over 22,5 kilometer. Samen met de tijdrit in Düsseldorf goed voor in totaal 36,5 individuele kilometers tegen de klok. Dat aantal lag alleen in de Toureditie van 1936 (toen wel víjf ploegentijdritten) en van 2015 (een schamele 13,5 kilometer - de openingsetappe in Utrecht) nog lager.

