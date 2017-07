Tourrit 21: Serveert Chris Froome weer Belgisch bier?

Met kleine oogjes zullen de volgers van de Tourkaravaan vandaag opstaan, na de verplaatsing van bijna 800 kilometer vanuit Marseille naar Parijs - en dat in een zwart verkeersweekend. Nooit voorheen vond de voorlaatste Tourrit zo ver van de Champs-Elysées plaats. De renners wordt de moordende busrit wel bespaard: zij nemen, zoals op de eerste rustdag tussen Chambéry en Périgueux, het vliegtuig - op een goed uur staan ze in Parijs.

Zondag om 16.50 uur beginnen ze eraan hun slotetappe. Met 103 kilometer de kortste sinds 2011 (95 kilometer) en de op twee na kortste sinds 1976 en 1977 (90,7 km, toen in die twee edities in de voormiddag nog een tijdrit in Parijs werd georganiseerd). Het maakt dat de altijd vervelende, eeuwigdurende aanloop richting de Champs-Elysées deze keer slechts 45 kilometer lang (of kort) is. Al 'verrasten' Chris Froome en Skyploegmaats wel vorig jaar. Volgens de traditie nuttigt de geletruidrager immers champagne uit plastic fluitjes, maar zij haalden bruine Leffe op aan de ploegwagen. In glazen flesjes, wat volgens artikel 6b van het Tourreglement nochtans strikt verboden is. De jury kneep een oogje dicht en ook het biermerk juichte de gratis reclame toe. Benieuwd of Froome deze keer weer Belgisch bier serveert.

Historische startplaats

Hoe saai (het eerste deel van) de slotetappe kan zijn, blijkt uit de kijkcijfers van de Tour 2016, die professor Daam Van Reeth in de belangrijkste veertien wielerlanden verzamelde. Qua gemiddelde pas de op acht na best bekeken rit, met 9,67 miljoen kijkers, 3,7 miljoen minder dan voor de bergetappe naar Andorra-Arcalis (13,43 miljoen). Alleen in Duitsland en de VS keken de meeste mensen naar deze slotetappe.

De carnavaleske optocht begint deze keer in Montgeron, de gemeente in het departement Essonne, ten zuiden van Parijs. Een historische plaats, want daar, aan café Au Réveil Matin, startte op de snikhete 1 juli 1903, om 15.16 uur, de allereerste Tour. Honderd jaar later begon er ook de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk - na de proloog in Parijs. Nu dus opnieuw, zonder concrete aanleiding. Het gemeentebestuur en het departement Essonne hebben gewoon nog eens in de kas gegraaid. Eén renner zal er in de eerste kilometers extra aangemoedigd worden: régional de l'étape Tony Gallopin: afkomstig van Dourdan en opgeleid in de wielerclub van Etampes.

Opvallende passage

Ook deze rit moet de kandidatuur van Parijs als gaststad voor de Olympische Spelen van 2024 kracht bijzetten. En dus passeren de renners langs verschillende sites, zoals het tenniscomplex van Roland Garros, het voetbalstadion Parc des Princes (waar op de toenmalige wielerpiste van 1904 tot 1967 de aankomstlijn van de laatste Touretappe lag), het Hôtel des Invalides (waar de olympische boogschietcompetitie moet plaatsvinden) en het park Champ-de-Mars (locatie voor het beachvolleybal en de start van de wieler- en triatlonwedstrijden en het openwaterzwemmen).

Hét hoogtepunt wordt echter de passage door de hoofdbeuk van Le Grand Palais, het monumentale gebouw waar in 1900 de Wereldtentoonstelling plaatsvond. In 2024 moeten daar de schermers en taekwondoka's om olympische roem kampen.

Niet het eerste sportevenement dat er zal plaatsvinden: in 2009 hield NBA-vedette LeBron James er een basketbalkamp, dat jaar doorkruisten ook vijfduizend rolschaatsers van de Roller Parade Le Grand Palais, in 2010 werd het WK schermen er georganiseerd en sinds 2010 jaarlijks het internationale jumpingconcours Saut Hermès.

Aan plaats - 13.500 vierkante meter - alleszins geen gebrek in het grootste glazen gebouw van Europa. Er zullen tribunes en grote tv-schermen opgesteld worden. De ondergrond moet de organisatie alleszins niet aanpassen, want die is van beton. Alle auto's worden wel omgeleid, op de wagen van de koersdirectie na.

Hattrick

Zestig kilometer later zullen de renners op de vlakbij gelegen Champs-Elysées ongetwijfeld weer om de zege sprinten. Tenzij Mikel Landa nog een stunt uit zijn mouw schudt, om zijn ene seconde op Romain Bardet, derde in het klassement, nog te overbruggen met bonificatieseconden. Maar het is van Alexandre Vinokourov in 2005 geleden dat er nog eens een renner solo finishte in Parijs. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat dat opnieuw zal gebeuren.

Winnen op de Elyseese Velden is niet voor iedereen weggelegd: de laatste zeven jaar wonnen slechts drie verschillende renners: Mark Cavendish van 2009 tot 2012, Marcel Kittel in 2013 en 2014 en André Greipel de voorbije twee jaar. Vijfvoudig groenetruiwinnaar Peter Sagan zegevierde er nog nooit, maar eindigde wel al twee keer als tweede, in 2012 en 2016.

Hij en Cavendish zijn er echter niet meer bij. En dus krijgt Greipel, nadat ook Kittel letterlijk wegviel, een uitgelezen kans om zijn hattrick te voltooien. En vooral om zichzelf en Lotto-Soudal te verlossen met een eerste ritzege in deze Tour. Indien niet, dan komt een einde een reeks van twaalf opeenvolgende grote rondes waarin de Duitser een rit won (sinds de Giro van 2008).

Die kans bestaat, want de concurrentie blijft niet min: Edvald Boasson Hagen (vorig jaar vierde in Parijs en in bloedvorm, getuige zijn zege van vrijdag), Dylan Groenewegen (de sprinter die vijfvoudig ritwinnaar Kittel het dichtst benaderde) en Michael Matthews (die zijn groene trui extra glans zal willen geven).