Tourrit 5: weer Van Avermaet vs. Sagan?

Woensdag 11 juli - Lorient -> Quimper - 204,5 km

Het Tourpeloton mogen ontvangen, c'est un grand honneur in Frankrijk. Voor veel ingeslapen dorpjes de gebeurtenis van het decennium, voor meer toeristische plaatsjes fantastische reclame. Zoals voor Locronan, een vijftiende-eeuws dorpje in de Finistère. Bekend om zijn pittoresk centrum, belegd met kasseitjes waar elk jaar zo'n 700.000 toeristen over wandelen.

Maar, vond de Tourorganisatie: te gevaarlijk en te smal om 25 kilometer voor de finish een peloton over te sturen. Burgemeester Antoine Gabriele kon kiezen: asfalteren, of de renners buiten het centrum, op de brede D63, laten passeren. Hij ging voor het eerste, op voorwaarde dat ASO de kosten zou dragen. "Als mijn inwoners het moeten betalen, dan vermoorden ze mij", aldus Gabriele. Desondanks barstte er een storm van kritiek los, twee schepenen namen zelfs ontslag. Het dorpspatrimonium geofferd op het altaar van de koers? Heiligschennis! Vergeefs protest echter, ondanks een onlinepetitie, getekend door Roman Polanski, de regisseur die ooit filmde in Locronan. Het peloton zal door het, geasfalteerde, centrum rijden. Al wordt het aantal toeschouwers wel gelimiteerd, wegens de smalle passages.

Eerder op het parcours, na de start in Lorient, zullen andere toeristische oorden hun beste kostuum aantrekken, zoals havenstad Concarneau of de kunstgemeente Pont-Aven (bekend van de impressionistische schilder Paul Gauguin). Régional de l'étapeWarren Barguil, afkomstig uit Inzinzac-Lochrist, zal alleszins handen tekort komen om naar bekenden te wuiven. "Ik hoop dat de boeren hun velden maaien, want er zal héél veel volk zijn."

Vleugje Ardennen

Zodra de renners het binnenland intrekken, wordt het profiel van de rit veel meer gekarteld. De etappe kreeg zelfs al de bijnaam Liège-Breizhtogne-Liège, naar de beloftekoers Kreiz Breizh die in dezelfde streek plaatsvindt. "Een vleugje Ardennen in Bretagne", volgens Christian Prudhomme. Na drie vermoedelijk massasprinten, onderbroken door een ploegentijdrit, wilde hij absoluut een heuvelachtige etappe inlassen.

Aanvankelijk met als droomlocatie voor de finish: de Pointe du Raz, een kaap van 72 meter hoog, het meest westelijke punt van Frankrijk. Maar toen parcoursbouwer Thierry Gouvenou in februari 2017 de plek ging verkennen, bleek die niet geschikt: te weinig plaats en te gevaarlijk, want licht dalend, omwald door Bretoense muurtjes.

Gouvenou zocht daarom verder, met Michelinkaart in de hand en een blik op de Strava-app, naar landwegen en klimmetjes. Zo vond hij de ene helling na de andere, goed voor een hoogteverschil van in totaal 2600 meter in de laatste 100 km.

Klimmetjes met klinkende Bretoense namen: de côte de Kaliforn, de côte de Trimen, de côte de la Roche de Feu, de côte de Menez Quelerc'h, de côte de la Montagne de Locronan en de côte de la Chapelle de la Lorette.

Geen onbekend terrein voor de renners die op 14 april aan de Tour du Finistère deelnamen, een 1.1-race van de Coupe de France: 35 km van die koers, even over halfweg, was identiek aan de laatste 35 km van deze etappe.

Om dat gevaarlijke, lastige, bochtige parcours te verkennen, startten zelfs BMC-renners Richie Porte en Tejay van Garderen, maar ook Fransen als Warren Barguil, Romain Bardet en Guillaume Martin. Die laatste twee werden in de sprint geklopt door Jonathan Hivert van Direct Energie.

Op dezelfde plaats waar ook deze rit finisht: les hauteurs de Penvillers in Quimper, op 71 meter hoogte, net na de côte de Meilh Stang Vihan, een smal klimmetje die begint op één kilometer van de eindstreep. Gemiddeld 4,8 procent, met in het begin wel een steiler stukje tot 10 procent, waarna het op de top wat afvlakt.

De aanloop naar de klim wordt nog belangrijker, want vanaf 4,5 kilometer voor de finish begint een bochtige afdaling tot aan de rode vod. Positionering wordt dus cruciaal. Vraag is: kan iemand op het steilste gedeelte van de laatste klim wegrijden en standhouden tot de finish? Of wordt er toch gesprint met een beperkte groep in de laatste paar honderd meters?

Zoals in 2004, toen Thor Hushovd in de striemende regen de achtste etappe won. Door in extremis Kim Kirchen, die op de slothelling had gedemarreerd, voorbij te sprinten en Zabel, McEwen en Boonen af te houden. De Noorse kampioen werd meteen omgedoopt in Le Thor de France. Later, in 2008, won Hushovd nog eens in Bretagne, in Saint-Brieuc, ook op een klimmetje.

Geel en rit voor Van Avermaet?

Krijgt hij deze keer, in Quimper, een Belg als opvolger? Deze Ardennenetappe, en ook de aankomst, is alleszins op het lijf van Greg Van Avermaet geschreven. En de gele trui zal hem nog meer vleugels geven.

Al kan hij die ook kwijtraken. Op de laatste officiële helling, de Côte de la chapelle de la Lorette, 12 kilometer voor de aankomst, ligt immers het bonus point, waar 3, 2 en 1 seconde(n) te verdienen zijn, en aan de finish nog eens 10, 6 en 4.

Grootste gevaar voor Van Avermaet komt van het Quick-Stepduo Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe, respectievelijk geplaatst op 5 en 7 seconden, en van het tweetal van Sunweb-Giant, Søren Kragh Andersen en Michael Matthews, die beiden op 11 tellen van de Oost-Vlaming staan.

Gilbert en Alaphilippe zullen met een één-tweetje ongetwijfeld al proberen weg te knallen op de laatste helling, Matthews wordt dan weer een gevaarlijke klant voor de hellende sprint. Het was ook de Australiër die Van Avermaet vorig jaar op een dergelijke (weliswaar iets steilere) aankomst in Rodez klopte.

Toen was Peter Sagan, na zijn uitsluiting, wel al naar huis. In Quimper is de Slovaak, gezien het parcours, nu de topfavoriet. Om zijn 10e etappezege te behalen in zijn 101e Tourrit in lijn. Hij eindigde tot dusver ook al 20 keer tweede, 9 maal derde en finishte in zijn voorbije 100 'gewone' Touretappes al liefst 57 keer in de top tien.

Voor het geel is Sagan wel al uitgeschakeld, nadat hij in de ploegentijdrit drie minuten heeft verloren. Maar in de strijd om de groene trui kan de wereldkampioen op deze aankomst met winst weer een uitstekende zaak doen.

Zeker als Fernando Gaviria, die hem al twee keer klopte in deze Tour, op de vele hellingen heeft moeten lossen. Al kan de Colombiaan beter klimmen dan de meeste sprinters en kan hij zijn wagonnetje misschien aanhaken. Maar zelfs dan zal Sagan allicht moeilijk te kloppen zijn. Zelfs door de gele Greg Van Avermaet.