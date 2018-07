UCI stopt dopingonderzoek tegen Chris Froome

Daags nadat bekend raakte dat Tourorganisator ASO viervoudig winnaar Chris Froome uit de Ronde van Frankrijk wil weren omwille van een lopend dopingonderzoek, komt de internationale wielerunie UCI met een verrassing van formaat: het onderzoek naar de verdachte plas van Froome wordt stopgezet.

De renner van Sky testte vorig jaar op 7 september in de Vuelta, die hij won, positief op salbutamol, een middel tegen astma. In zijn urine werd twee keer de toegelaten hoeveelheid aangetroffen. Ondanks de positieve test besliste zijn ploeg Froome niet op non-actief te zetten.

Froome verzamelde een team experts en wetenschappers rond zich om zijn onschuld aan te tonen. Die strategie wierp zijn vruchten af want volgens de UCI 'is er op basis van alle info die de renner heeft verstrekt geen reden om Froome te straffen'. De wielerunie zegt te beseffen dat de uitspraak veel stof tot discussie oplevert maar wijst er verder op dat de beslissing werd genomen 'op basis van meningen van experten, het advies van het wereldantidopingagentschap WADA en een volledige studie van alle elementen in de zaak'.

'De UCI hoopt dat de wielerwereld de focus nu weer kan richten op de komende wedstrijden op de wielerkalender', besluit het bericht.

Vermoedelijk kan Chris Froome volgende week dan toch starten in de Ronde van Frankrijk. Nu het onderzoek zonder gevolgen stopgezet is, lijkt organisator ASO weinig reden te hebben om hem te weren.