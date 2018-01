UCI verzet zich tegen komst Lance Armstrong naar de Ronde Van Vlaanderen

Medio december geraakte bekend dat Flanders Classics op 30 maart uitpakt met een gloednieuw wielerevenement, de Tour of Flanders Business Academy. Lance Armstrong is er gastspreker, hij zal ook deelnemen aan een fietstocht. De komst van Armstrong deed heel wat stof opwaaien. De Amerikaan is persona non grata in de wielersport sinds zijn dopingbekentenissen bij televisiester Oprah Winfrey in januari 2013. Hij moest zijn zeven Tour-overwinningen na zijn bekentenissen inleveren.

Ook UCI-voorzitter David Lappartient is de komst van Lance Armstrong, op uitnodiging van Wouter Vandenhaute, naar de Ronde van Vlaanderen niet genegen. Dat heeft de Fransman woensdag in een interview met de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung verklaard.

'Ik vind dat geen goed idee", aldus Lappartient. "Ik heb mijn standpunt aan organisator Wouter Vandenhaute in een intens gesprek meegedeeld. Armstrong is een vrij man. Ik kan hem niet verbieden op vrijdag in een Belgische universiteit te verschijnen. Maar dit is niet positief voor het wielrennen. Ik heb Armstrong een brief geschreven om ervoor te zorgen dat hij noch zaterdag bij de koers voor amateurs noch zondag bij de profkoers opduikt.'