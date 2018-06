'UCI zeer sceptisch over verdediging van Froome'

Het verhaal is bekend: Chris Froome werd in de Vuelta van 2017 betrapt op een te hoge salbutamolwaarde in zijn urine: 2000 ng/ml, het dubbele van de toegestane hoeveelheid.

Al is dat intussen, wegens de nieuwe regels van het Wereldantidopingagentschap over de effecten van uitdroging op de urinedensiteit, teruggebracht tot (een nog altijd te hoge) 1429 ng/ml.

Froome probeert nu aan te tonen waarom hij éénmalig zo'n hoeveelheid salbutamol uitscheidde. Een ellenlange procedure die allicht nog tot in het najaar zal duren, en wie weet zelfs langer. Het antidopingtribunaal van de UCI moet zich immers door een voorlopig dossier van liefst 1500 pagina's worstelen, opgesteld door Froomes peperdure advocaten.

Intussen mag de Brit gewoon voortkoersen, zoals in de Giro, die hij won. En allicht straks ook in de Tour. Noch de UCI, noch organisator ASO heeft (voorlopig) al aangeven dat het Froome de start zal verbieden.

Al dan niet toevallig verscheen net voor de Ronde van Italië in de British Journal of Clinical Pharmacology een onderzoek van het Centre for Human Drug Research van de universiteit van Leiden.

Dat zegt dat de test op salbutamol 'fundamenteel gebrekkig' is. Bij gebruik van de maximum toegelaten salbutamol dosis kan het aantal vals positieve stalen oplopen tot 15,4 %, aldus de studie.

De onderzoekers ontkenden dat ze betaald werden door Team Sky, maar de timing van de publicatie, net voor de Giro, was opvallend.

Volgens het Britse blad The Daily Mail, dat eerder al de zogenaamde jiffy bag-affaire uitbracht (over het verdachte pakketje geleverd aan Bradley Wiggins in de Dauphiné van 2011), is dat onderzoek nu een van de pijlers van de verdediging van Chris Froome, erop gericht om de salbutamoltest onderuit te halen.

Dat Leidense onderzoek werd door het WADA én andere wetenschappers echter al fel op de korrel genomen. WADA-directeur Olivier Rabin stelde dat de salbutamoltest en de drempelwaarde "absoluut solide is, op basis van wetenschappelijke literatuur van de voorbije 20 jaar."

Volgens The Daily Mail is nu ook de UCI zeer sceptisch. Onder meer omdat het Leidense onderzoek werd uitgevoerd op honden en via een rekenkundig model geëxtrapoleerd werd naar mensen. Er werd zelfs al lachend verwezen naar Froomes bijnaam 'Froome Dog'.

Dat het onderzoek is verschenen in de British Journal of Clinical Pharmacology zou ook geen referentie zijn. Adam Cohen, de hoogleraar die mede het onderzoek uitvoerde, is immers ook editor bij dat blad. Dat vergemakkelijkt zo'n publicatie. Bovendien staat de British Journal of Clinical Pharmacology, in vergelijking met andere medische bladen, niet hoog aangeschreven.

Afwachten hoe cruciaal dit onderzoek was/is in Froomes verdedigingsdossier van 1500 pagina's. En of hij en zijn advocaten met andere bezwarende elementen over de salbutamoltest kunnen uitpakken. Maar dat zullen we allicht pas over enkele maanden weten.