Uniek naslagwerk: portretten van 1000 Belgische wielrenners, gekruid met anekdotes

In dit encyclopedisch opgesteld werk passeren 1000 Belgische wielrenners de revue, ambassadeurs en vertegenwoordigers van verschillende generaties. Ze zijn gespreid over zes tijdperken en in functie van hun palmares alfabetisch onderverdeeld in zes categorieën. Zo ontstaan 1000 portretten, gekruid met wonderlijke anekdotes en gekaderd binnen hun tijdsbeeld. Geen chronologische en droge opsomming van overwinningen, maar verhalen uit de leefwereld van iedere renner. Niet alleen de erelijst is daarbij de graadmeter, ook het luchtige, amusante, vertederende, tragische of emotionele relaas van renners die op hun manier toch een stempel drukten. Zoals coureurs die altijd amateur bleven, maar ook veldrijders, pistiers en mountainbikers.

De heroïek en de romantiek van de wielersport lopen als een rode draad doorheen dit lijvige boek. Van de tijd waarin renners in de Ronde van Frankrijk etappes van 400 kilometer moesten afleggen en geterroriseerd door de despotische organisator Henri Desgrange, midden in de nacht dienden te vertrekken tot de periode van toenemende commercialisering waarin renners zich meer en meer opgejaagd voelen als een kudde vee ook al dienen ze veel minder te koersen dan vroeger. Van de almachtige alleenheerser Karel Van Wijnendaele tot de huidige moderne en vaak in marketingtermen denkende inrichters. 1000 renners leveren 1000 verhalen op, 1000 erelijsten ook. Dit unieke boek wil ook een tocht zijn doorheen de wielergeschiedenis.