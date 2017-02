'Van Avermaet is een verademing in het wielerwereldje'

Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het voorbije sportweekend. Deze week heeft hij het over het openingsweekend in het wielrennen, de promotiefinale in 1B tussen Roeselare en Antwerp en de strijd om het laatste PO1-ticket.