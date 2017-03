Van den Driessche over de 'Ronde van Antwerpen': 'Dit doet pijn aan het hart'

'Neen, ik ga de Ronde niet live zien dit jaar', stelt Van Den Driessche meteen. 'Ik zit op een congres in Bangladesh. Maar zelfs mocht ik thuis zijn, en ik word uitgenodigd in Antwerpen, ik zou niet gaan. Dat meen ik. Dit doet te veel pijn aan het hart.'

We hebben afspraak in een koffiebar in de Brugse binnenstad. Een stoffige binnenstad deze dagen door de vele wegenwerken. Van Den Driessche, vandaag senator en communicatieadviseur voor N-VA, heeft lectuur bij: Het Rijke Vlaamsche Wielerleven van Karel Van Wijnendaele. Deze legendarische Torhoutse journalist organiseerde samen met zijn krant Sportwereld de eerste Ronde in 1913. Startplek toen was Gent, en dat zou zo blijven tot 1976. Daarna nam Sint- Niklaas de fakkel over. Tot 1998. Dan was het aan Brugge.

'Ik herinner mij dat nog heel goed. Ik was toen hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, dat de Ronde organiseerde. Rik Vanwalleghem, mijn adjunct, opperde dat Sint-Niklaas toch niet dát was. Dat die Ronde eigenlijk in Brugge zou moeten starten. Patrick Moenaert (CD&V), de toenmalige burgemeester, hapte meteen toe. Die was wel zo slim. (lacht) Voor Brugge was dat gouden promotie.'

Dat viel niet in goede aarde in Sint-Niklaas.

POL VAN DEN DRIESSCHE: O neen. Freddy Willockx (SP.A), toen burgemeester, was kwaad op mij. Jij hebt dat afgepakt, zei hij. Ik antwoordde hem dat hij zijn ballonwedstrijd toch nog had. (lacht) Neen, ik begreep dat wel, die boosheid. Maar ik vond het schitterend dat de Ronde voortaan zou starten in de stad waar ik woonde en opgegroeid ben, de schoonste stad van Vlaanderen. Ik ben een romanticus, hé.

Is Brugge nu ook zo boos op Antwerpen?

VAN DEN DRIESSCHE: Dat denk ik niet. Enfin, ik toch niet. Je moet de realiteit onder ogen zien. Bart De Wever (burgemeester, N-VA, red.) heeft dat niet afgepakt, hé. Flanders Classics (organisator sinds 2009, red.) heeft Antwerpen die start aangeboden. Als je als burgemeester neen zegt tegen zo'n wereldevent, zou je wel gek zijn. Die beelden van de start, die gaan de wereld rond. Tientallen miljoenen mensen zien dat. Als citymarketing kan dat tellen. Ook voor de horeca is dat een topweekend. Hotels en restaurants zijn dagenlang volzet. Ook daarom is dit zo jammer voor Brugge.

Hebt u De Wever proberen te overtuigen het niet te doen? Het is een publiek geheim dat sport niet zijn grootste specialiteit is. U had hem kunnen aanraden zich met de miserie van het Antwerpse voetbal bezig te houden.

VAN DEN DRIESSCHE: Hij zou naar zijn voorhoofd wijzen en vragen: staat hier 'debiel' op misschien? Hoewel hij loopfanaat geworden is, is Bart niet de grootste voetbal- of wielerfan, dat klopt. Ik weet dat hij één keer een voetbalwedstrijd is gaan zien, en dat hij zich stierlijk verveelde. (lacht) Maar als je de Ronde kan binnenhalen, dan twijfel je niet. Zo clever is hij wel, hoor. Ik heb hem wel gezegd dat dit zeer ambetant is. Hij verzekerde me dat hij niet zelf gelobbyd heeft, dat hij dit aangeboden kreeg. Maar goed, het is nu wel genoeg voor Antwerpen, zeker nu ze ook weer een voetbalploeg in eerste klasse hebben. (lacht)

Heeft Brugge dit aan zichzelf te danken?

VAN DEN DRIESSCHE: Je hoort geruchten. (twijfelt even) Er zijn mensen die zeggen dat Flanders Classics niet langer tevreden was. Maar ik weet niet of die geruchten kloppen. Ik mag hopen van niet. Wat wel zo is, is dat het stadsbestuur (coalitie van SP.A en CD&V, nvdr..) te lang gewacht heeft om een nieuw contract te onderhandelen. In die zin heeft men dit wel aan zichzelf te danken. Als je zo'n diamant in handen hebt, moet je dat contract veel eerder proberen open te breken. Je beste product laat je toch niet zomaar afsnoepen.

Ik heb geen kans gekregen, zegt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A).

VAN DEN DRIESSCHE: Dat weet ik niet. Ik zat niet bij die onderhandelingen.

nderzijds: zijn de inwoners niet blij dat die drukte weg is?

VAN DEN DRIESSCHE: Neen, integendeel. Bruggelingen zijn bijzonder trots op hun stad. Dat blijkt uit alle stadsbarometers. En die Ronde was het beste visitekaartje. Dat is eigenlijk de echte Vlaamse feestdag. De hinder was ook beperkt. Neen, als je de geschiedenis kent (wijst op zijn boek, nvdr.), besef je hoeveel pijn dit doet voor Brugge, en bij uitbreiding voor heel West-Vlaanderen. Tot vorig jaar was de Ronde altijd nauw verbonden aan onze provincie. Die mythe over de flandrien, die typeert niemand zo hard als de West-Vlaming: een nuchter volk dat nooit opgeeft en zijn doel bereikt door hard te werken. En wat zien we nu? Dat er nog amper twee kilometer door onze provincie gereden wordt.

Haalt u de start terug als u volgend jaar burgemeester wordt?

VAN DEN DRIESSCHE: Ik zou wel willen, maar ik kan dat niet beloven. Het contract met Antwerpen loopt tot 2021. Ik zou wel het gesprek aangaan met Flanders Classics. Een aanbod doen. Een signaal geven dat wij in de toekomst kandidaat blijven. En ik zou daarmee niet lang wachten. Wie weet vindt men Antwerpen toch niet dát? Wie weet mist men al snel de West-Vlaamse charme?

Kan Brugge financieel wedijveren met Antwerpen? Dit zou jaarlijks om 400.000 euro gaan.

VAN DEN DRIESSCHE: Dat moet kunnen, ja. Dat is het ook waard. De Ronde overschrijdt elke dimensie. Je krijgt ook de kans je economische en toeristische troeven uit te spelen.

U was vorige zomer heel gretig in het lanceren van alternatieven in Brugge. De Memorial Van Damme bijvoorbeeld. Of een tennistornooi op de Grote Markt. Zijn dat allemaal reële pistes?

VAN DEN DRIESSCHE: Absoluut. Dat waren niet zomaar ballonnetjes, hoor. Wilfried Meert (tot vorig jaar de organisator van de Memorial, nvdr.) is een buurman van mij. Ik heb dat met hem afgetoetst. Brugge zou een waardig alternatief kunnen zijn als Brussel de Memorial niet meer wil of kan organiseren. Die Brusselse stadionkwestie is nog steeds niet van de baan, hé. Ook dat tennistornooi is afgetoetst.

Wist je dat er in de jaren zeventig steekspelen met paarden georganiseerd werden op de Grote Markt? Die beelden zijn de wereld rondgegaan. Dat was gouden reclame voor ons historisch patrimonium.

Kijk: een politicus zonder ideeën is als een café zonder bier. Ik wil dingen doen die tot de verbeelding spreken. Een stad als Brugge is fragiel. Kijk hoe de aanslagen onze horeca treffen. Ook de haven wacht bang af wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn. Je moet dus voortdurend wakker zijn en je stad attractiever maken. Het slechtste wat je kan doen, is passief hopen dat de toeristen blijven komen, dat de boten vanuit Zeebrugge blijven varen en dat Club kampioen blijft spelen.

Is Brugge aan het indommelen?

VAN DEN DRIESSCHE: We moeten een tandje bijsteken, dat is zeker. We hebben meer troeven dan Antwerpen. Maar wat gebeurt ermee? Wanneer vond in Brugge de laatste wereldvermaarde tentoonstelling plaats over de Vlaamse primitieven, toch ons bekendste erfgoed? Ik weet het zelfs niet. Waar zullen de ingenieurs aan de slag kunnen die straks afstuderen aan de faculteit die de KU Leuven opent in Brugge? Wij hebben geen hightechbedrijven die hen tewerk kunnen stellen. Brugge mag meer pretentie hebben. Onze naam is wereldwijd bekend.

Dat Cercle niet langer in Brugse handen is, doet dat evenveel pijn als De Ronde die niet meer in Brugge start?

VAN DEN DRIESSCHE: O neen. Voor één keer laat ik de romanticus in mij achterwege. Het was een overname door Monaco of een amateurclub worden. Of scherper gesteld: het was dit of de ondergang. Zonder een kapitaalsinjectie was Cercle niet langer leefbaar. Ons budget is gedaald van 7,2 miljoen, toen we in eerste klasse speelden, naar 1,7 miljoen nu. Helaas lopen er in Vlaanderen niet veel Marc Couckes rond. Dan moet je wel andere, buitenlandse oplossingen zoeken.

Wordt zo de ziel niet verkocht?

VAN DEN DRIESSCHE: Neen. Er zijn garanties. De vzw, die waakt over de naam, de kleuren, de stad en de waarden, blijft bestaan. Het budget voor de jeugd zal verhoogd worden. Monaco wil dat elke West-Vlaamse jongen die wat op een bal kan trappen, goesting heeft om voor Cercle te spelen. Trouwens, de man die het contract onderhandelde voor Monaco, is Filips Dhondt, een groen-zwarte Bruggeling die als geen ander de ziel van Cercle kent.

Wat is uw rol nog bij Cercle?

VAN DEN DRIESSCHE: Ik ben geen woordvoerder meer. Als je lijsttrekker bent, kan je dat niet maken. Ik zit wel nog in de algemene vergadering.

Mogen we u ook op de tribune van Club verwachten als u burgemeester wordt?

VAN DEN DRIESSCHE: Ik ben geen hypocriet. Je zal mij niet blauw-zwart getooid zien. Eens groen, altijd groen. Máár: ik vind wel dat een burgemeester de plicht heeft om minstens op de Europese wedstrijden aanwezig te zijn. En dan zal ik meejuichen, ja.