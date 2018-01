Van der Poel start 2018 met demonstratie in Baal

De Nederlander schudde halfweg cross Wout van Aert van zich af, de regerende wereldkampioen zou uiteindelijk op 58 seconden op de tweede plaats eindigen.

Van der Poels landgenoot Corné van Kessel werd derde op 1 minuut en 36 seconden van de winnaar.

Toon Aerts, de winnaar van vorig jaar, greep met een vierde stek nipt naast het podium. Van der Poel boekte zo zijn zesde zege in de DVV Trofee en is met enkel nog de veldrit in Lille op het programma meteen ook zeker van zijn eerste eindzege in dit klassement. Zijn eerste zege ooit in Baal was meteen zijn 22e overwinning dit seizoen.