Veldrijden: dubbel zo populair in Vlaanderen als in Nederland (volgens de kijkcijfers)

Het wereldkampioenschap cyclocross vond plaats in Valkenburg en met Mathieu van der Poel had Nederland de absolute topfavoriet. Toch keken vorige zondag 'slechts' 635.000 Hollanders op de NOS naar de titelstrijd voor mannen op en rond de Cauberg, goed voor een marktaandeel van 22%.

Dat is net iets meer dan de helft van het aantal Vlamingen dat op Sporza Wout van Aert verrassend de regenboogtrui zag veroveren: 1.257.664 (het marktaandeel moet het Centrum voor Informatie over de Media nog bekendmaken, maar dat zal allicht ruim boven de 60% liggen). Ter vergelijking: Nederland telt zo'n 17 miljoen inwoners, Vlaanderen 6,47 miljoen...

Het WK in Valkenburg trok op Sporza daarmee gemiddeld 337.738 kijkers meer dan het jongste BK in Koksijde (919.926), maar wel 28.514 kijkers minder dan het WK van Bièles in 2017 (1.286.178). En ook het minste aantal veldritfans sinds het wereldkampioenschap van Sankt Wendel in 2011 (toen 952.278) - al is 1.257.664 kijkers voor een uitzending op zondagnamiddag nog altijd uitzonderlijk veel.

Niettemin wel 254.597 en 271.636 minder dan de twee WK's die de voorbije jaren de meeste cyclocrossliefhebbers lokten: dat van Koksijde in 2012 en dat van Louisville in 2013 (al vond dat laatste WK, wegens het uurverschil met de VS, 's avond plaats, in prime time Belgische tijd), met respectievelijk 1.512.261 en 1.529.300 kijkers.

Voor de titelstrijd bij de vrouwen, zaterdagnamiddag gewonnen door Sanne Cant, zaten gemiddeld 689.763 Vlamingen voor hun tv. Dat is 18.240 minder dan het BK in Koksijde, maar wel 141.556 meer dan het WK voor dames vorig jaar in Bièles, toen Cant ook de regenboogtrui veroverde.