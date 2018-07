Vermote: 'Cavendish blijft de allersnelste'

Anno 2018 zijn Vermote (28) en Cavendish (33), nadat ze van 2013 tot 2015 al samen reden bij Quick-Step, niet alleen herenigd als ploegmaats bij Team Dimension Data maar ook echte vrienden geworden. 'Welcome, my friend!', twitterde de Britse spurtbom enthousiast bij de aankondiging van Vermotes transfer in augustus.

In het begin was Vermote overdonderd, zegt hij. 'Het is wel Mark Cavendish, hé. Hij won al koersen toen ik misschien nog junior was. Maar uiteindelijk heb ik hem leren kennen als mens. Voor de buitenwereld lijkt hij een explosief baasje, maar hij is vooral écht. Hij durft in de koers al eens zijn stem te verheffen, maar als leider moet je je nek durven uit te steken. Hij doet dat enkel omdat hij duidelijke communicatie wil. Daarom heeft hij graag mensen rond zich die niet veel woorden nodig hebben om hem te begrijpen, zoals Bernie Eisel, Mark Renshaw en ikzelf. We zijn goed op elkaar ingespeeld en dat brengt rust.'

Het respect voor de mens Cavendish is groot, en dat geldt ook voor de renner Cavendish. 'Hij is een dankbaar kopman en bovendien iemand die zich zonder problemen wegcijfert voor de ploeg als hij zelf geen winstkansen heeft. Ja, hij kan zich echt kapot rijden voor een ander. Dat vind ik wel mooi aan hem. Natuurlijk beschikt hij over een uitzonderlijk talent, maar hij heeft ook het karakter om af te zien, hard te trainen en door te bijten.'

Record van Merckx

Momenteel heeft Cavendish 30 Tourritzeges op zijn palmares staan, vier minder dan absoluut recordhouder Eddy Merckx. 'Vroeger stond ik daar niet bij stil,' liet hij zich vorig jaar in The Times ontvallen, 'maar nu ik dat aantal in het vizier heb, is het wel een doel geworden.' Vermote beaamt: 'Als je er zo dicht bij bent, dan ga je daar automatisch aan denken. Zijn erelijst is indrukwekkend en met dat record erbij is die compleet.'

Vermote is er alvast van overtuigd dat zijn kopman en vriend het in zich heeft. 'Cav blijft immers de allersnelste. Hij is bijvoorbeeld een zuiverdere sprinter dan Marcel Kittel, met wie ik de vorige twee jaar in de ploeg zat. Kittel is een krachtmens, terwijl Cav meer sprinter pur sang is. Hij kan als het ware uit een doosje komen, plots opduiken en iedereen het nakijken geven. Fernando Gaviria kan dat ook. Daar zal hij een taaie klant aan hebben, net als aan Caleb Ewan. Hoewel die mannen een pak jonger zijn, heeft Cav nog meer die pure beensnelheid. Hij is een speciale kerel. Hij is er nu 33, maar hij zal zijn explosiviteit nog niet meteen verliezen.'

Veel wedstrijdkilometers heeft hij nog niet in de benen, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. 'Hij heeft al meermaals bewezen dat hij sterker wordt naarmate een grote ronde vordert. Het is moeilijk om voorspellingen te maken, maar net als Mark heb ik er alle vertrouwen in dat hij klaar zal zijn om een rit of meerdere ritten te winnen in de komende Tour. Naast zijn snelheid beschikt hij ook over veel ervaring en tactisch inzicht. Hij weet heel goed het overzicht te bewaren. Kittel heeft ruimte nodig, een goede trein om hem af te zetten. Cav heeft een ideale piloot aan Renshaw, maar net zo goed kan hij van wiel naar wiel jumpen.'

