Vincenzo Nibali wint Milaan-Sanremo

De 33-jarige Nibali bleef na een rit van 294 kilometer de Australiër Caleb Ewan en de Fransman Arnaud Démare nipt voor.

Een uitgedund peloton begon op een kleine tien kilometer van de meet aan de beklimming van de Poggio.

Jean-Pierre Drucker waagde zijn kans, maar het was Nibali die als eerste boven kwam. De Italiaan koerste voor wat hij waard was, maar de achtervolgers naderden akelig kort.

Uiteindelijk hield Nibali net voldoende voorsprong om zijn zege veilig te stellen. Ewan eindigde als tweede, net voor Démare.

"Dit is een geweldig moment", aldus de 33-jarige Italiaan na afloop. Het was van Fabian Cancellara in 2008 geleden dat een renner solo de finish in Milaan-Sanremo bereikte.

"Op de Poggio zag ik dat niemand mij volgde. Eenmaal boven heb ik mij volledig gesmeten in de afdaling en uiteindelijk kon ik net standhouden. De laatste meters keek ik achterom en besefte ik dat het zou halen. Dat was een zalig gevoel. Dit is een geweldig moment voor mij. Milaan-Sanremo is een prachtige wedstrijd en dit is ook een overwinning voor heel de ploeg. Ik heb er geen woorden voor", klonk het

Nibali volgt op de erelijst van de Primavera de Pool Michal Kwiatkowski op.

Jürgen Roelandts was de beste Belg op de vijfde stek, Jasper Stuyven finishte als tiende.