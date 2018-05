Viviani wint eerste massasprint in de Giro

Een bedrijvige Victor Campenaerts zat de hele dag in de voorste gelederen van het peloton op zoek naar de bonificatieseconden, die hem de roze trui konden bezorgen. De Antwerpenaar was enkele keren in de aanval, maar het peloton gunde hem geen voorsprong. Bij de laatste tussensprint werd Campenaerts gevloerd door de Australiër Rohan Dennis, die zo de nieuwe leider werd. Onze landgenoot staat nog steeds derde in de stand, op drie seconden van Dennis.

Aan het einde van de etappe kwam er de verwachte massaspurt. Daarin was Viviani duidelijk de snelste. In de straten van Tel Aviv haalde hij het voor de Italiaan Jakub Mareczko en de Ier Sam Bennett. Baptiste Planckaert werd negende.

ELIA VIVIANI! Italiaans succes in de tweede etappe van de Giro! De grote favoriet maakt het waar! #Giro101 #Giro pic.twitter.com/RV2r3VJn4h — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 5, 2018

"Iedereen verwachtte dat ik deze rit zou winnen, maar dat maakte de opdracht er niet makkelijker op", aldus Viviani na afloop. "Je moet het nog altijd doen en vooraf probeerde ik die extra druk te onderdrukken. Vorig jaar heb ik de Giro gemist en het jaar daarvoor moest ik de Giro verlaten omdat ik buiten tijd eindigde in de bergen. Ik had dus nog een rekening openstaan met deze ronde."

Voor Viviani, de nieuwkomer in de 'Wolfpack', is het al zijn zesde overwinning van het seizoen. Quick-Step Floors zit aan 28 zeges. Zondag wacht de renners de derde (en laatste) etappe op Israëlisch grondgebied. Tussen Be'er Sheva en Eilat moeten 229 opnieuw overwegend vlakke kilometers afgelegd worden.