Voormalig Giro-winnaar Michele Scarponi overleden na ongeval op training

De Kazachse wielerformatie Astana heeft zaterdagochtend het overlijden van Michele Scarponi bevestigd. Het bericht werd eerder gemeld door de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport

De 37-jarige Italiaan overleed nadat hij tijdens een trainingritje in de buurt van zijn woonplaats Filottrano werd gegrepen door een busje.

"Dit is een tragedie die te groot is om geschreven te worden", luidt het in een persbericht van Astana."Onze renner is deze ochtend overleden nadat hij op training aangereden werd door een busje. Michele laat een vrouw en twee kinderen na."

Scarponi had tot vrijdag nog de Tour of the Alps (2.BC) gereden, de vroegere Giro del Trentino. Hij had daar maandag zelfs nog de openingsetappe gewonnen en was vierde geworden in de eindstand. "Na de Tour of the Alps keerde hij met de auto naar huis terug en 's avonds was hij bij zijn familie", meldt Astana. "Zaterdagochtend vertrok hij voor een trainingsritje en toen sloeg het noodlot toe". "We moeten afscheid nemen van een groot kampioen en een geweldig man, die altijd lachte. Hij was een fantastisch persoon voor iedereen in het Astana Pro Team. Heel onze wielerformatie wil de familie van Michele bijstaan in deze verschrikkelijke tijden."

Voor de komende Ronde van Italië was Scarponi door Astana onlangs nog als kopman aangewezen. Scarponi, die de geblesseerde Fabio Aru moest vervangen, won de Giro in 2011 (na de schrapping van Alberto Contador in de eindstand) en werd vierde in 2012 en 2013.

Wielerwereld reageert geschokt

'Scarpa', een van de ouderdomsdekens in het wielerpeloton, was erg geliefd bij zijn collega's. Bij Astana was Scarponi ploegmaat van Laurens De Vreese, hij is geschokt. "Scarpa, vriend, broer. Bedankt voor alle mooie momenten en de geweldige ervaringen die je ons gaf. Je zit voor altijd in onze gedachten. Ik wens je familie alle sterkte toe in deze zware tijden."

Ook olympisch kampioen Greg Van Avermaet betuigde zijn medeleven. "We zullen hem missen in het peloton, altijd een glimlach op het gezicht."

We will miss this guy in the peleton, always with a smile 🙏! RIP @MicheleScarponi https://t.co/KrJFx3MD63 -- Greg Van Avermaet (@GregVanAvermaet) April 22, 2017

"Verlamd en sprakeloos door het nieuws over Scarponi", meldt Alberto Contador. "Geweldig persoon die altijd een aanstekelijke lach op zijn gezicht had. Rust zacht vriend".

Bij zijn Nederlandse ex-ploegmaat Lieuwe Westra klinkt het als volgt: "Wat een mooie dag moest worden begint met dat m'n goede maat vriend Michele Scarponi is overleden, geen woorden voor, ben stil".

"Zonder woorden. Een groot persoon en een uitstekend renner is er niet meer, RIP Michele", stelt Alejandro Valverde, woensdag nog winnaar van de Waalse Pijl en een van de topfavorieten voor de eindzege van Luik-Bastenaken-Luik van zondag.