Voorpublicatie: 'De Ronde voelt meer aan als een van de koersen in het rijtje, Parijs-Roubaix niet'

Waar kan ik het best nakaarten over deze bijzondere editie van de Ronde van Vlaanderen dan op de plaats van die 'omwenteling'? Boven op de Oudenberg, bij wielerliefhebbers beter bekend als de Muur van Geraardsbergen. Een van de meest iconische beelden van een van de meest iconische Vlaamse beklimmingen is dat van hortende en hijgende renners met op de achtergrond, uittorenend boven de joelende massa, de Onze-Lieve-Vrouwekapel.

In die kapel praat ik met de eerste vier Vlamingen in de uitslag die dag: Nick Nuyens, Tom Boonen, Björn Leukemans en Staf Scheirlinckx. Samen beklommen ze ontelbare keren de Muur en de Kapelmuur, maar slechts één van hen kwam hier ooit eerder binnen.

'Met de fiets tot aan het altaar', vertelt Scheirlinckx. 'Maar ik woon hier slechts tien kilometer vandaan.'

'Ik vind het weleens fijn om het totale pakket eens te zien buiten de koers', pikt Tom Boonen in - niet voor het laatst. 'Ik heb nooit de tijd gehad om hier rond te kijken. Zo ben ik daarnet toch geschrokken hoe steil die beklimming is. Het leek steiler dan in de koers destijds.'

'Jij hebt nooit gevoeld hoe steil hij was', grijnst Scheirlinckx. 'Ik wel!'

Nick Nuyens vertelt dat hij de Muur tegenwoordig, tijdens verkenningen, op stapt om te zien welke stukken goed liggen en waar je het best kunt rijden. 'Maar voor mij liggen er nu geen goeie stukken meer bij...'

Ook Leukemans doet zijn duit in het zakje: 'Ik associeer de Muur toch vooral met de fase waarin Cancellara van Tom wegreed, in 2010. Dat is bij mij blijven hangen.'

'Omdat Tom geweldig stilviel toen', lacht Nuyens.

'Ik ben nooit stilgevallen!' reageert Boonen. 'In heel mijn leven niet.'

Ook dit gesprek zal nooit stilvallen, zoveel is duidelijk. Rond mij zitten vier heren met gevoel voor humor, met respect voor elkaar, en met een mening. Over de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld.

Delen Naar mijn gevoel heeft de Ronde haar status toch een beetje te danken aan marketing en de media

Op mijn vraag of er een mooiere koers bestaat, antwoordt Scheirlinckx: 'Het is een vervelende koers, met veel draaien en keren, veel valpartijen. Maar op het vlak van sfeer, beleving en nostalgie komt er toch niets in de buurt van de Ronde.'

Leukemans en Boonen vinden Parijs-Roubaix echter mooier. 'Naar mijn gevoel heeft de Ronde haar status toch een beetje te danken aan marketing en de media. In die periode worden er drie of vier koersen gereden op een vergelijkbaar parcours. De Ronde is wel langer, en het is natuurlijk de koers waar je dan naar opbouwt, maar ze voelt meer aan als een van de koersen in het rijtje. Bij Parijs-Roubaix had ik dat niet. Er is maar één Roubaix. In Vlaanderen staan de kranten dagen op voorhand vol over de Ronde, maar in de rest van de wereld wordt Parijs-Roubaix veel meer bekeken en besproken. Dat beseffen we in Vlaanderen niet altijd.'

'De Ronde is een totaal ander type koers', besluit Nick Nuyens. 'Ik had zeker niet de grootste motor, maar herstelde wel snel. De andere drie mensen hier konden een inspanning veel langer doortrekken. Daarom reden zij in Roubaix veel beter dan ik. Mij lag de Ronde veel beter.'

Delen Eigenlijk was het een beetje een kutkoers Tom Boonen

'Eigenlijk was het een beetje een kutkoers.' Zo denkt Tom Boonen terug aan de editie van 2011. Het was zijn ploegmaat Sylvain Chavanel die op de Oude Kwaremont de debatten opende en er alleen vandoor ging. Boonen: 'Om toch iets meer grip te krijgen op de wedstrijd, wilden wij achter hem ook graag de koers openbreken. Maar in die scherpe bocht op de Leberg ben ik een beetje weggeschoven, waardoor Cancellara een meter of vijftien pakte. Ik kreeg die niet meer dicht. Cancellara reed naar Chavanel, en daarna werd het voor ons dikke miserie. QuickStep zat een beetje in de tang. Op hellingen of lastige stroken trokken wij wel fors door, maar doordat die twee sussen voorop reden, moesten we het elke keer weer stilleggen.'

Leukemans: 'Lange tijd ging iedereen ervan uit dat Cancellara weg was, maar toen kregen we via de oortjes te horen dat hij stilviel. Vanaf dat moment heeft BMC, in opdracht van Alessandro Ballan, wel heel veel energie gestoken in die achtervolging richting Muur.'

De reden waarom Cancellara stilviel, zo bleek achteraf, was een gebrek aan drinken. Op de beelden was te zien hoe een verzorger van een ander team hem een drinkbus weigerde te geven bij een bevoorrading.

Delen Het grote publiek vond Cancellara altijd sympathiek, maar in het peloton voelde hij zich toch een beetje verheven boven de rest

Op de vraag of ze dat de normale gang van zaken vinden, heeft Boonen een duidelijk antwoord klaar: 'Tuurlijk, het is geen kleuterschool, hé.' Leukemans: 'De verzorger, die de drinkbus wegtrok, vertelde mij dat het een speciale drinkbus was voor Gilbert. Die wil blijkbaar altijd een speciaal proteïnendrankje in zijn bidon voor in de finale.' Boonen: 'Of gewijd water van het kapelletje hier.' (lacht)

De vraag is: zou Tom Boonen ook geen drinken hebben gekregen van een andere verzorger? Met andere woorden: kan het ermee te maken hebben dat Cancellara niet zo populair was in het peloton? Scheirlinckx: 'Ik vond hem in elk geval een beetje hautain. Het grote publiek vond hem altijd sympathiek, maar in het peloton voelde hij zich toch een beetje verheven boven de rest.' Boonen: 'Er zijn ook weinig ploegmaats die goed over hem spreken.'

Dus heeft het meegespeeld? Boonen: 'Misschien... Yin en yang, zeker?'