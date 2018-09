Vuelta: Alejandro Valverde wint 8e rit, Rudy Molard blijft leider

De 28-jarige Fransman Rudy Molard (FDJ-Groupama) behield de rode leiderstrui. Hij heeft 37 seconden voor op Valverde. De Duitser Emmanuel Buchmann is op 48 seconden derde. Laurens De Plus is als zestiende op 1:46 beste Belg in de stand.

De Vuelta kende zaterdagochtend zijn eerste opgever: Maurits Lammertink. De Nederlander van Katusha kampte al enkele dagen met buikpijn en kon niet meer verder.

Op papier werd dit een rit voor sprinters met een stevig eindschot bergop. De route bracht het peloton immers over enkele ongecategoriseerde klimmetjes en iets voor halfweg naar de enige noemenswaardige col van de dag, de Alto de Espanares, een 10,3 kilometer lange klim aan 3,4 procent gemiddeld.

Daarna kabbelde het verder richting Almaden, met een finish op een hellende strook, stukken tot 7 procent, waar renners met punch in de benen in het voordeel waren.

Na een langzame start werd een vroege vlucht gevormd met drie renners: Tiago Machado, Jorge Cubero en Hector Saez. Het peloton gunde hen maar liefst 12 minuten voorsprong, waarna dan toch het tempo de hoogte inging onder impuls van Movistar, BORA - hansgrohe en het team van leider Molard.

Machado bleef het langst voorop, tot 6 kilometer van de finish, waarna de voorbereiding op het slotspektakel begon. Lotto Soudal waagde z'n kans met Tiesj Benoot en Victor Campenaerts, maar zonder succes. Het tempo ging de hoogte in, de sprinters moesten er af.

Valverde was favoriet en maakte die rol ook helemaal waar toen hij Sagan, nochtans goed gelanceerd, remonteerde. Net zoals vrijdag moest de wereldkampioen vrede nemen met een tweede plek, hoopgevend, na een moeilijke periode door zijn zware valpartij in de derde week van de Tour de France.

Valverde boekte zijn dertiende zege van het seizoen en de tweede in deze Vuelta, nadat hij zondag ook de tweede rit won. In totaal verzamelde hij al tien ritzeges in de ronde van zijn land. In 2009 was hij eindwinnaar.

In de negende etappe overbruggen de renners zondag 200,8 kilometer van Talavera de la Reina naar La Covatilla. Dat is een twaalf kilometer lange col, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4 procent, waarop de wind vrij spel heeft.