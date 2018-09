Vuelta: Benjamin King wint negende etappe, Yates neemt leiding over

Voor King is het de tweede zege van het seizoen. Afgelopen dinsdag won hij ook de vierde etappe in de Vuelta. Simon Yates (Mitchelton-SCOTT), in de rituitslag negende op 2:49, is de nieuwe leider. Hij neemt het rood over van de Fransman Rudy Molard. In de stand heeft de 26-jarige Brit één luttele seconde voor op de Spanjaard Alejandro Valverde. De Colombiaan Nairo Quintana is op veertien seconden derde. Laurens de Plus is als negentiende op 3:17 beste Belg.

Daags voor de rustdag wachtte het peloton een aankomst bergop en onderweg ook nog heel wat klimkilometers, met de Puerto del Pico (15,3 km aan 5,5%) van eerste categorie, de Alto de Gredos (10,1 km aan 3,7%) van derde categorie, de Puerto de Pena Negra (13 km aan 4,5%) van tweede categorie en finaal via een lange afdaling naar de vallei de slotklim naar het skioord Alto de la Covatilla, bekend ook als de Spaanse Mont Ventoux, 9,8 kilometer aan 7,1 procent. Kansen dus voor vrijbuiters, al kon het ook zijn dat de klassementsrenners nog een slag wilden slaan.

Bizar genoeg kwam er geen felle strijd om mee te glippen in de vroege vlucht, de eerste aanval was meteen de goede. In de vlucht van elf hadden de Belgen Dylan Teuns, Kenneth Vanbilsen en Thomas De Gendt het gezelschap van Benjamin King, Reto Hollenstein, Tom Leezer, Bauke Mollema, Jesus Ezquerra, Lluis Mas, Luis Angel Maté en Aritz Bagües. In het peloton moest Groupama-FDJ aan de bak voor leider Molard.

Aanvankelijk bleef de bonus lange tijd schommelen rond vier minuten, finaal zou die oplopen naar bijna tien minuten. Toen de voorsprong op zo'n 30 kilometer opeens snel zakte, doordat Team Sky vooraan post had gevat en wat later ook steun kreeg van Movistar en Mitchelton-SCOTT, besloot De Gendt om een eerste keer aan de boom te schudden vooraan. Hij kreeg King op zijn wiel en ook Mas, Mollema, Teuns en Hollenstein zouden nog de aansluiting maken.

Dat was niet naar de zin van de renner van Lotto Soudal, die nog eens versnelde op 21,5 kilometer, maar opnieuw zou hij niet weg raken. Uiteindelijk was het King die anticipeerde op de slotklim. Mas pikte nog even aan, maar lang zou dat niet duren en op een steile passage, over kasseien, moest de Spanjaard overboord. In geen tijd verzamelde de Amerikaan een bonus van anderhalve minuut.

Mollema speelde nog alles of niets en sprong weg uit de groep achtervolgers. Snel naderde hij tot op 18 seconden van King, maar de laatste twee kilometer waren iets vlakker en King hervond zijn tweede adem. Hij schakelde naar een groter verzet en nam weer meer afstand van de Nederlander. Finaal zou hij nog ruim driekwart minuut overhouden op de renner van Trek-Segafredo. Teuns wist nog net de favorieten voor te blijven en werd derde.

Bij die favorieten bleef het lange tijd windstil. Zoals verwacht kraakte rode trui Molard op de slotklim. Lopez opende als eerste de debatten, op 1,3 kilometer van de top, Quintana counterde en het viel weer stil. Daarna waagde Kelderman zijn kans, waarop Quintana opnieuw het kloofje dichtte. Achter hen zouden ook Uran, Izagirre en Lopez nog aanpikken. Met vijf ging het richting finish, Yates was ook niet ver, Valverde moest meer dan enkele meters laten.

Lopez pakte de vierde plaats in de rituitslag, voor Quintana en Kelderman. Yates finishte negen tellen later dan Lopez, maar dat volstond voor de leiderstrui, want Valverde gaf nog 15 seconden prijs op de Brit en zou één seconde te laat finishen voor de leiderstrui.

Verliezer van de dag werd Michal Kwiatkowski. Hij werd 25e op 4:44 van de winnaar en verloor ruim twee minuten op de andere klassementsrenners. In het klassement viel hij terug van de zesde naar de vijftiende plaats, op 2:10 van de leider. Maandag hebben de renners een rustdag. Dinsdag wacht hen een tocht van 177 kilometer van Salamanca naar Fermoselle. Daar zijn de sprinters weer aan zet.