Waar liggen de grenzen van Gouden Greg?

'Wie altijd de finale rijdt maar het nooit afmaakt, zien ze al snel als een onnozelaar.' De zelfkritische uitspraak komt uit de mond van Greg Van Avermaet, dateert van nauwelijks vijftien maanden geleden en verscheen in een interview in Sport/Wielermagazine onder de veelbetekenende titel 'Winnen blijft een werkpunt'. Van Avermaet had op dat moment toch al 23 UCI-wedstrijden gewonnen, waaronder een Tourrit, maar nog geen enkele (semi)voorjaarsklassieker.

...