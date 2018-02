Waarom de Kempen de kweekvijver van de crossers zijn: 'De brave dezekes knikkeren we eruit'

Veldrijden leeft alleen in Vlaanderen, zeggen de critici, en daar valt weinig tegenin te brengen. Bezuiden Brussel en benoorden Breda weet niemand wie Wout van Aert is. Wanneer je nagaat waar de veldrijders wonen, kom je uit op een nog veel kleiner gebied. In het niet-stedelijke deel van de provincie Antwerpen is het te doen, ruwweg de provincie min Mechelen en Antwerpen-stad. Trek een cirkel met een straal van 35 kilometer rond de gemeente Lille en je hebt ze zo goed als allemaal, van Mathieu en David van der Poel in het uiterste westen (Kapellen) tot Rob Peeters aan de oostelijke grens met Limburg (Mol). Lille is het epicentrum: zowel de mannelijke als de vrouwelijke wereldkampioen is er geboren. Wout van Aert, Sanne Cant en de andere Kempenaars domineren het veldrijden op een overdonderende manier. De rest doet amper mee.

