Waarom Sagan een motorcrossbril draagt

De Slovaak heeft namelijk sinds eind december 2016 een contract met Ride 100%, een brillenmerk uit Californië. Volgens Will Scheper, salesverantwoordelijke voor de Benelux, nam Sagans team toen zélf contact op met het Amerikaanse bedrijf. Dat vertelde hij in januari in de wielergids van Sport/Voetbalmagazine, in een verhaal over hoe Peter Sagan als merk in de markt wordt gezet.

'Peter wilde iets anders, een trend zetten in het wielrennen, zoals wij met Ride 100% eerder in het motorcrossen, BMX en het (downhill)mountainbike hadden gedaan', aldus Will Scheper. 'Vandaar zijn interesse, want Peter is al van jongs af gek van die sporten.'

Sagans broer Milan doet zelfs aan motorcross, en de wereldkampioen heeft ook zelf een enduromotor waar hij af en toe eens mee rondcrosst.

In de Slovaakse posterboy vond Ride 100% een gedroomde partner en commercieel uithangbord. Niet alleen zondag, op het podium van Gent-Wevelgem, maar ook vorig jaar al, na zeges in de Ronde van Californië, de Tour en de GP Québec, droeg hij tijdens het flashinterview en op het podium telkens een motorcrossbril van Ride 100%. 'Geen skibril, maar een mótorcrossbril. Stijlvol, hé?', repliceerde de wereldkampioen telkens wanneer iemand vroeg of hij liever wilde skiën.

'Neusbril'

Sinds dit jaar draagt Peter Sagan ook tíjdens de koers een opvallende 100% Speedcraft Air-bril, een met 'neusvleugeltjes' en daaronder een neuspleister. Die pleister zou volgens de producent als een magneet moeten connecteren met de vleugeltjes. Dat zou de neusgaten opentrekken, en dus de ademhaling moeten verbeteren. Een systeem dat Ride 100% ook bij zijn brillen in het motorcross toepast.

Of het effectief werkt, of daarentegen pure marketing? Dat is niet geweten. Een ding is wel zeker: een betere renner om de bril in de markt te zetten, zal Ride 100% met Peter Sagan niet vinden.