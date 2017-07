'Wanneer gaat Froome eens iets tonen?'

S/VM: Vandaag is het rustdag in de Ronde van Frankrijk, waarna we de laatste rechte lijn induiken richting Parijs. Wie is voor jou tot nog toe de man van deze Tour?

JACQUES SYS: 'Marcel Kittel. Omdat hij vijf etappes won natuurlijk, maar ook de manier waarop: met haast sprekend gemak en dat zonder treintje in zijn dienst. Hij bedankt dan wel steevast zijn ploegmaats voor het geleverde werk, maar eigenlijk klaarde hij de klus veelal op zijn eentje. Die bescheiden manier waarop hij met zijn overwinningen omgaat, maakt het voor mij nog grootster. Het is een kerel met veel charisma. Als hij Parijs haalt, is het groen sowieso voor hem - ik zie Matthews die achterstand niet meer goedmaken. En wie weet doet hij er nog twee ritzeges bij en eindigt hij deze Tour met zeven zeges. Morgen (dinsdag) en zeker in Parijs liggen er mogelijkheden voor hem. Maar dan moet hij natuurlijk wel Parijs zien te halen. Cruciaal wordt de rit van donderdag, met aankomst op de Col d'Izoard.'

'Daar verwacht ik trouwens eindelijk eens iets te zien van Chris Froome, want hoe hij tot nog toe presteerde, was flets. Wanneer gaat hij eens aanvallen? Iets tonen? Het zou zomaar kunnen dat de Tour zijn eerste zege van het seizoen wordt en dat zonder ook maar één etappewinst. Hij zal woensdag en donderdag in de laatste bergetappes iets moeten ondernemen want met amper enkele seconden voorsprong naar de finale tijdrit trekken, is te riskant: je moet maar een keer vallen of mechanische pech kennen en je verliest de Tour. Er staan vier renners op een zakdoek van elkaar, maar toch vind ik het een saaie editie. De vlakke ritten zijn allemaal veel te voorspelbaar en in de bergen wordt Froome veel te weinig het vuur aan de schenen gelegd. Bardet doet het wel goed, hij probeert tenminste.'

S/VM: Club Brugge kende tot dusver geen te beste oefencampagne. Na het 1-3 verlies tegen AZ afgelopen weekend stak het eerste gemopper al de kop op.

Delen Waar ze zich bij Club wel zorgen over mogen maken, is dat er amper een dikke week voor de start van de belangrijke Champions League-voorronde nog geen type-elftal staat

SYS: 'Maar de fandag werd tezelfdertijd een ware overrompeling, met dat gemopper valt het dus wel mee. Sowieso leert het verleden ons dat er aan voorbereidingswedstrijden eigenlijk niet te veel conclusies moeten vastgeknoopt worden. Goede resultaten in een oefencampagne garanderen geenszins een uitstekende seizoenstart, en omgekeerd. Ivan Leko verdient ook geduld: na vier jaar Michel Preud'homme vraagt het tijd om een andere soort voetbal - dominanter - en andere omgangsvormen te implementeren. Maar waar ze zich bij Club wel zorgen over mogen maken, is dat er amper een dikke week voor de start van de belangrijke Champions League-voorronde nog geen type-elftal staat. Terwijl je daar nu toch stilaan naartoe moet. Er bestaat nog veel onduidelijkheid rond enkele sleutelspelers: wat met Engels, Izquierdo en Denswil? Ze mogen of willen weg, maar ze lopen er nog allemaal rond. Dat helpt Leko natuurlijk niet in zijn zoektocht.'

S/VM: Roger Federer wint zijn achtste Wimbledon en staat nu op 19 Grand Slamzeges. Is hij daarmee definitief de grootste tennisser ooit?

SYS: 'Dat denk ik wel. Zoals Jimmy Connors ooit zei: je hebt in het tennis gravel-, gras en hard courtsspecialisten... en dan heb je Federer. Pete Sampras werd in zijn periode eveneens als een allrounder bestempeld, maar Federer is nog completer. Alles lijkt bij hem zo simpel. Zijn benenspel is subliem, waardoor hij over het terrein lijkt te glijden. En dan is er nog zijn attitude: een echte gentleman, bij wie je op het veld bijna nooit een teken van slecht humeur ziet en die zichzelf zeer goed verkoopt. Een geweldige sportman. Bovendien nog niet uitgeblust, zijn liefde voor het spelletje is zo groot. Daarom vocht hij terug na enkele blessures en wint hij nu terug toernooien. De kans is zeer groot dat hij ook de komende US Open aan zijn palmares toevoegt, dan zit hij aan een totaal van twintig Grand Slamzeges. Onwaarschijnlijk.'