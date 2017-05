Wat heeft Tom Dumoulin met Donald Trump?

Veel renners zijn alleen gefocust op de wattages die ze duwen en de calorieën die ze al dan niet naar binnenspelen. Wat daarnaast in de wereld gebeurt, kan hen gestolen worden. Niet zo bij Tom Dumoulin: geen oogkleppen maar maatschappelijk zeer geëngageerd. Hij is niet bang om in interviews of op Twitter politiek getinte uitspraken te doen.

En ook al beseft de huidige leider in de Giro dat hij niet meer is dan een druppeltje op een gloeiende plaat en geeft hij toe dat hij als topsporter vooral aan zichzelf denkt, toch vindt hij dat hij als wielrenner ook een voorbeeldfunctie heeft. En dat, als de situatie daarom vraagt, hij ook een boodschap moet durven over te brengen.

De Nederlandse Limburger zou ook graag eens, zo gaf hij onlangs in het magazine HELDEN toe, eens 24 uur in één ruimte opgesloten willen zitten met... Donald Trump. 'Het lijkt me zo gaaf om met die man te praten. Als het om zijn politieke opvattingen gaat, sta ik mijlenver van hem af. Trump is in mijn ogen niet de fijnste man om aan de macht te hebben. Maar hij intrigeert me tegelijkertijd enorm. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het geen toneelstuk is wat hij opvoert.

'Stiekem denk ik dat hij een heel slimme man is, dat hij dingen roeptoetert omdat de menigte die uitspraken wil horen. Ik ben heel benieuwd wat Trump echt vindt, daar zou ik graag in die 24 uur achter willen komen.'

Trump is niet de enige met wie Dumoulin eens van gedachten zou willen wisselen. 'Ook met de denkbeelden van Geert Wilders (partijleider van de extreemrechtse PVV, nvdr) ben ik het absoluut niet eens, maar het lijkt me hartstikke interessant.'