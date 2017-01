Wielergids 2017 in de winkel

Vorige week startte met de Tour Down Under het internationale koersseizoen. Ook dit magazine zat in aanloop naar een nieuwe campagne niet stil, want vanaf morgen, donderdag 26 januari, ligt voor het veertiende jaar op rij onze Wielergids in de winkel. In deze special belichten we dé twee tenoren van het klassieke voorseizoen: Peter Sagan en Greg Van Avermaet. VRT-cocommentator José De Cauwer ontleedt de Belg van kop tot teen, intimi van de Slovaak schetsen de mens achter de koersende rockster.

Ook de afscheidnemende Tom Boonen kon niet ontbreken, en dus onderzochten we hoe sterk de connectie is tussen hem en zijn Kempense heimat. Ook de jongere generatie Belgen komt aan bod: het Trekduo Jasper Stuyven -Edward Theuns en Van Avermaets boezemvriend Oliver Naesen. Zij praten over het verleden en hun (grote) ambities. Net als hun jonge landgenoten bij Lotto-Soudal, die mede door de zoektocht naar de zogenaamde marginal gains weer een stap vooruit willen zetten.

Verder ook portretten van twee grote buitenlandse talenten - Fernando Gaviria en Julian Alaphilippe - en gesprekken met twee internationale sterren: John Degenkolb vertelt over zijn revalidatie nadat hij vorig jaar bijna een vinger verloor, Wout Poels over zijn ontbolstering van luxehelper van Chris Froome tot winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. La Doyenne viert in 2017 haar 125e verjaardag en dus blikken we terug op de rijke geschiedenis van het oudste wielermonument.

Zoals elk jaar vormt een uitgebreid dossier het hart van deze special, met analyses van alle WorldTourploegen en de belangrijkste procontinentale teams, plus de gegevens van hun renners. Aangevuld met het parcours van de grote rondes en de volledige wielerkalender van 2017. Een onmisbare gids dus, die u doorheen het nieuwe seizoen leidt.

De Wielergids 2017 van Sport/Voetbalmagazine telt 132 pagina's en kost 5,95 euro.