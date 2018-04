Wielerwereld in rouw: 'Rust in vrede Goolie, je zal worden gemist'

'Met enorme verslagenheid melden wij het overlijden van onze renner en vriend Michael Goolaerts', klinkt het in een communiqué. 'Hij overleed zondagavond 8 april omstreeks 22u40 in het ziekenhuis in Rijsel in het bijzijn van zijn familie en geliefden, naar wie onze gedachten van medeleven momenteel uitgaan. Hij overleed aan een hartstilstand, waarbij alle verdere medische hulp niet kon baten.'

De wielerwereld is in diepe rouw. Verschillende collega's van Goolaerts uiten hun medeleven.

Mark Cavendish: "Verschrikkelijk om dit vreselijke nieuws te lezen. Mijn gedachten en medeleven gaan naar jouw familie, vrienden en teamgenoten. Rust in vrede Michael." .

Bradley Wiggins: "Verschrikkelijk triestig nieuws. Onze gedachten zijn bij Michaels familie, vrienden en ploegmaats. RIP Michael." .

Philippe Gilbert: "Wat een triest nieuws. We zouden allemaal nooit dit persbericht willen lezen. Mijn meest oprechte medeleven aan de familie van Michael, zijn vrienden, zijn ploeg en zijn supporters. RIP." .

Johan Museeuw: "Wakker worden met zo'n droevig nieuws, word ik toch weer even helemaal stil van, dju toch. Ik wens familie en vrienden van Michael mijn oprechte deelneming en sterkte." .

Oliver Naesen: "Mijn medeleven aan alle naasten van Michael... Hier zijn geen woorden voor..." .

Marcel Kittel: "Ik stond vanmorgen vroeg op voor mijn vlucht en werd wakker met dit nieuws. Ik kan het niet geloven. Ik wilde jullie vertellen wat een leuke ervaring het gisteren was maar nu is het gewoon niets meer waard. Zo triest om over de dood van Michael te lezen. Mijn medeleven aan zijn familie, vrienden en team." .

Gianni Vermeersch: "Opnieuw een talent dat ons veel te vroeg verlaat. Het ga je goed Michael. Veel sterkte aan familie en vrienden." .

Sebastian Langeveld: "Geen woorden, zo triest en oneerlijk. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en ploegmaten." .

Marcel Sieberg: "Gewoon geschokt. Zo triest om te lezen over de dood van Michael. Mijn medeleven aan zijn familie, vrienden en ploeg. Kan het nog steeds niet geloven."

Sport Vlaanderen-Baloise: "Diep geraakt alweer door het onverwachte overlijden van een jonge wielrenner, namens iedereen bij Sport Vlaanderen - Baloise heel veel sterkte aan familie, vrienden, supporters en team @Snipercycling RIP Michael Goolaerts." .

Marc Sergeant: "Groeide op in de liefhebbende harten van zijn zwaargetroffen familie. Ontwikkelde zich in ons beloftenteam. Stierf in het hart van de koers. Ons meest oprechte medeleven aan zijn familie, vrienden en team." .

Manuel Quinziato: "Mijn hart is vol van verdriet. Al mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden. Moge zijn de kracht vinden." .

Bart Wellens: "RIP Michael ... heel veel sterkte aan familie en vrienden en collega's!" .

Serge Pauwels: "Er zijn geen woorden na het horen van het verschrikkelijke nieuws over Michael Goolaerts. Mijn gedachten gaan naar zijn familie, vrienden en ploegmaten bij Veranda's Willems." .

Wout Poels: "Wat een vreselijk nieuws om mee wakker te worden, heel veel sterkte aan familie en vrienden. Woorden schieten tekort..." .

Jurgen Van den Broeck: "Rust zacht @Gooliee94 wat een zwarte dag, veel te jong en veel te jong van ons heen gegaan #rip #onbegrijpelijk." .

Ben Hermans: "Verschrikkelijk triestig nieuws over Michael Goolaerts. Mijn medeleven aan zijn familie, vrienden en team. Onwerkelijk." .

Lotte Kopecky: "Rust zacht Michael. Sterkte aan familie en vrienden!" .

Sven Vanthourenhout: "Soms kan je er niet snel genoeg zijn, maar deze keer is het veel te vroeg om de eindstreep te halen! Sterkte aan de familie, vrienden, team van Michael Goolaerts!! #rip" .

Jasper De Buyst: "We koersten samen sinds we 15 jaar oud waren. Ik zal je altijd herinneren als een supervriendelijke kerel Michael! Altijd een glimlach, een grap, een babbel. Al mijn kracht en liefde voor jouw familie. Rust in vrede Goolie, je zal worden gemist!"

Goolaerts kwam zondag tijdens Parijs-Roubaix ten val op de kasseistrook van Viesly. De renner werd ter plaatse gereanimeerd door de medische ploeg van de koers en de hulpdiensten, vooraleer hij per helikopter naar het ziekenhuis werd overgebracht.

