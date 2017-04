Wielrenner Alejandro Valverde, meer dan ooit El Imbatido

Het seizoen van de voorjaarsklassiekers eindigt traditiegetrouw op een spuuglelijke betonbaan in Ans. De troosteloze setting past wonderwel bij Luik-Bastenaken-Luik, een koers waarin de renners door het prachtige Ardense landschap naar de grauwe voorsteden rond Luik rijden. Van de hemel naar de hel. In Luik-Bastenaken-Luik regeert het cynisme. Zes uur lang een pokerface opzetten, en pas op 5,5 kilometer van de eindstreep de kaarten op tafel. Dan vinden de besten elkaar op de Côte de Saint-Nicolas, waarna ze voor de overwinning sprinten in de Rue Jean Jaurès. Als we ons beperken tot de laatste tien jaar - nu de ergste excessen binnen het wielrennen achter de rug lijken - dan moeten we op de Luikse zegelijst nog steeds Danilo Di Luca verdragen, een van de meest schaamteloze dopinggebruikers uit de recente geschiedenis, plus twee uiterst verdachte Kazachse overwinningen. Bij één daarvan zou Aleksandr Vinokoerov zijn medevluchter Aleksandr Kolobnev geld hebben geboden om de koers te verkopen. Je kunt op de wedstrijdbeelden zelfs het moment aanduiden waarop de twee het eens raken. Na onderzoek bleek dat Vinokoerov en Kolobnev dom genoeg waren om de zaak via overschrijvingen te regelen. Het misdrijf lijkt bewezen, maar de wegen van het sportrecht zijn ondoorgrondelijk. Tot ieders verbazing komt de zaak binnenkort alsnog voor, zeven jaar na de feiten.

