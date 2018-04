Wielrenner Michael Goolaerts (23) overleden na val tijdens Parijs-Roubaix

'Met enorme verslagenheid melden wij het overlijden van onze renner en vriend Michael Goolaerts', klinkt het in een communiqué. 'Hij overleed zondagavond 8 april omstreeks 22u40 in het ziekenhuis in Rijsel in het bijzijn van zijn familie en geliefden, naar wie onze gedachten van medeleven momenteel uitgaan. Hij overleed aan een hartstilstand, waarbij alle verdere medische hulp niet kon baten.'

'Er zal voorlopig geen verdere communicatie volgen vanuit het team, aangezien wij op dit moment de nabestaanden van Michael de ruimte willen geven dit tragische verlies te verwerken. Wij danken u alvast om de privacy van zijn naasten te respecteren.'

Goolaerts kwam zondag tijdens Parijs-Roubaix ten val op de kasseistrook van Viesly. De renner werd ter plaatse gereanimeerd door de medische ploeg van de koers en de hulpdiensten, vooraleer hij per helikopter naar het ziekenhuis werd overgebracht.