Wout van Aert pakt derde Belgische titel veldrijden op rij

Wie dacht dat van Aert zoals vorig jaar in Oostende van start tot finish zou domineren, kwam bedrogen uit in Koksijde.

Nadat de regerende wereldkampioen door een landende militaire helikopter bijna de start had gemist, werd al snel duidelijk dat van Aert aan Laurens Sweeck een lastige klant zou hebben.

Het tweetal zette de wedstrijd snel naar hun hand en degradeerde de rest van het pak tot figuranten. Sweeck kon veertig minuten aardig volgen, maar betaalde zijn snelle start cash. Toen van Aert in de op twee na laatste ronde versnelde, moest Sweeck dan ook passen.

De titelhouder kwam niet meer in de problemen en reed probleemloos naar een nieuwe nationale titel. Sweeck kwam op veertig seconden als tweede over de streep, Soete mocht voor de eerste keer in zijn carrière mee op het BK-podium bij de elite. In de strijd om de derde plaats haalde hij het van Toon Aerts, zijn ploegmaat bij Telenet-Fidea.

Van Aert schreef ook de twee voorgaande jaren, in Lille en Oostende, het Belgisch kampioenschap op zijn naam. Sweeck is telkens een vaste klant op het podium en telt nu al twee keer zilver en één keer brons.

Bij de elite zonder contract was de Belgische titel voor het tweede jaar op rij voor Vincent Baestaens, die als zestiende over de streep kwam. Het zilver was voor Braam Merlier, brons ging naar Joeri Adams.

Bij onze noorderburen werd Mathieu van der Poel opnieuw Nederlands kampioen. De 22-jarige renner van Beobank-Corendon was in Surhuisterveen veel te sterk voor de concurrentie. Van der Poel reed nagenoeg de gehele wedstrijd in zijn eentje op kop.

Lars van der Haar eindigde op 1 minuut en 10 seconden achterstand als tweede. Het brons ging naar David van der Poel, de oudere broer van Mathieu. Ook in 2015, 2016 en 2017 was van der Poel de beste op het NK.

Volgende maand is het WK in Valkenburg. Van der Poel moest vorig jaar de wereldtitel aan Wout van Aert laten.