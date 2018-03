Yvonne Reynders, kampioen uit haat tegen haar vader

Yvonne Reynders was pionier van het vrouwenwielrennen in een tijd dat deze discipline nog in zijn kinderschoenen stond. Ze werd zeven keer wereldkampioen en pakte tien Belgische titels.

Yvonne Reynders was de Jeannie Longo of Marianne Vos van haar tijd. Haar pech was dat het dameswielrennen in haar glorieperiode geen olympische discipline was. Gegarandeerd had haar dat een aantal medailles opgeleverd. Want Reynders was niet alleen sterk op de weg, maar ook een uitmuntend achtervolger.

In iedere wedstrijd weer reed Yvonne Reynders zich kapot. Er zat ongemeen veel kracht in haar lichaam. Het gevolg van een keiharde jeugd. Haar vader was kolenhandelaar en Yvonne moest de leveringen op haar bakfiets aan huis bezorgen. Ze droeg gemakkelijk vijf zakken van tien kilo, drie op haar schouders en nog één in elke hand.

Het leven van de in Schaarbeek geboren Yvonne Reynders - ze week snel naar het Antwerpse uit - werd gemarkeerd door haar soms traumatische jeugdjaren. Ze had een vertroebelde relatie met haar vader die vaak dronk en dan erg agressief was. Hij trok naar iedere wedstrijd mee. Niet om haar te steunen, maar om haar uit te schelden als het niet liep. Eén keer was hij zo grof dat Yvonne afstapte en hem de fiets in de hand duwde. Toen hij ineenkromp graaide ze de fiets uit zijn handen, haalde iedereen in en won. Het was de haat tegen haar vader die Yvonne Reynders naar zo'n schitterende carrière dreef. Eén enkele keer belandde ze tijdens een klimkoers in Frankrijk na een technisch defect in een mannenwedstrijd. Ze reed probleemloos mee naar boven.

Yvonne Reynders deed alles voor haar vak. Trainen was voor haar nooit een marteling. Maar eerder een feest. Ze keek dan naar de natuur, naar de vogeltjes, naar de bomen. Elke ochtend trainde ze 80 kilometer op de weg. Regen, sneeuw of wind, het hield haar niet tegen. Ze stopte altijd droge kleren in haar rugzak. Eventueel stopte ze in een tankstation om van kledij te veranderen. Toen het wielerseizoen begon, ging ze elke avond om tien uur slapen. Rijk werd Yvonne Reynders, die altijd ongehuwd bleef en jaren na haar afscheid nog even terugkeerde, niet van haar wielercarrière. Ze moest alle kosten zelf dragen. Yvonne Reynders is vandaag 80 jaar.