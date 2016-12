Ann Wauters: 'Voor het eerst voel ik dat mijn lichaam tegensputtert'

Indrukwekkende torens (1m94 en 2m14) met soepele handen en spijkerharde meningen. Gelanceerd in Aalst en al op jonge leeftijd naar het buitenland vertrokken. Meermaals de Euroleague - de Champions League van het basketbal - gewonnen... er zijn wel wat overeenkomsten tussen Ann Wauters (36) en Tomas Van Den Spiegel (38).

Wauters geniet wereldwijde faam als veelvuldig bekroond Europees Speelster van het Jaar, Van Den Spiegel vanwege zijn cv bij topclubs als CSKA Moskou en Real Madrid, en sinds november van dit jaar ook als voorzitter van de ULEB, de belangenvereniging van Europese profliga's. Zijn voornaamste taak daar: het hopeloos verdeelde Europese basketballandschap weer op één lijn krijgen. 'Maar om echt een impact te hebben, moet ik eigenlijk al aan een tweede mandaat van vier jaar denken', leerde hij snel. 'Ik had helemaal niet verwacht dat ze mij zouden kiezen als opvolger van een legende als Eduardo Portela. Mijn kandidatuur hield vernieuwing in en ik ging ervan uit dat ze voor de status quo zouden opteren.' Niet dus.

Ook Ann Wauters liet al doorschemeren dat ze na haar actieve carrière als basketbalster een rol wil blijven spelen in de topsportwereld. Niet zozeer als beleidsbepaler, maar eventueel als coach, liefst dan nog als personal coach. 'Een braakliggend terrein', zegt ze. 'In de VS staan ze veel verder op het vlak van player development. Zelfs naast het veld hebben topsporters eigenlijk nood aan individuele begeleiding. Met mijn ervaring denk ik daarin wel iets te kunnen betekenen.' Al is het ook om privéredenen, erkent ze. 'Mocht ik meteen als teamcoach aan de slag gaan, dan zet ik in feite mijn leven verder van de voorbije twintig jaar: veel reizen, veel op hotel... Dat heb ik wel eventjes gehad. Het zal de komende jaren sowieso een zoektocht worden naar wat mij ligt en wat ik wil.'

Eventueel met een EK - deze zomer in Tsjechië - als mooi orgelpunt van een indrukwekkende carrière? Wauters houdt zich op de vlakte: 'Ik kan dat onmogelijk zeggen. Voor het eerst voel ik dat mijn lichaam tegensputtert. Zeker op een EK, met veel wedstrijden kort op elkaar, weet ik niet goed hoe ik dat ga verteren. We zullen zien na het seizoen.'

(Matthias Stockmans)

