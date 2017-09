BC Oostende-kapitein Djordjevic: 'Liefde voor voetbal is nooit verdwenen'

Djordjevic, 34 jaar ondertussen, tekende begin dit jaar bij tot 2018, met optie op een extra seizoen. 'Amper over nagedacht, één telefoontje met mijn makelaar volstond, zoals ook bij de vorige contractverlengingen. Over het salaris heb ik zelfs niet gediscussieerd. Als buitenlander zolang in België en bij dezelfde club blijven is zeldzaam (alleen Veselin Petrovic speelde langer in Oostende, tussen 2005 en 2014, nvdr), maar ik voel me hier opperbest. Waarom dan veranderen? Mocht ik elders de helft meer kunnen verdienen, dan misschien wel. En dan nog. Met meer geld zou mijn leven er niet anders uitzien. Liever speel ik in een stabiele club als Oostende, waar ik - zeer belangrijk - elk jaar kan meedoen voor de prijzen, dan ergens bij een bodemploeg te verkommeren. Clubs waar ze om de vijf maanden van coach veranderen, je niet zeker bent van je loon...'

Succescoach Dario Gjergja kan zijn Servische zeekapiting niet genoeg loven: 'Onze relatie gaat, na zes jaar, intussen verder dan speler-coach. Dusan is bovenal een goed mens: eerlijk, bescheiden, geëngageerd. En de perfecte kapitein. Naast het terrein als de lijm tussen de spelers, de leider die van alles organiseert en regelt. Niet door veel te babbelen, zo vocaal is hij niet, maar als hij iets zegt, is het to the point. En dan luistert iedereen. Met Dusan bespreek ik vaak onze tactiek en tijdens matchen is hij mijn rechterhand: één blik is voldoende om elkaar te verstaan. Mijn vertrouwen in hem? Eindeloos!'

Basketbal is zijn passie, maar Dusan Djordjevic heeft ook een 'minnares', erkent hij in Sport/Voetbalmagazine. 'Als kind begon ik met voetbal, als grote fan van Rode Ster Belgrado. Ik startte pas met basketbal in navolging van mijn broer. De liefde voor voetbal is echter nooit verdwenen. Omdat ik overdag al zo veel bezig ben met basketbal, kijk ik 's avonds, in een sportbar van een vriend, het liefst naar de Champions League. En als onze matchen niet overlappen, ga ik in het weekend soms naar KV Oostende, vorig seizoen zelfs eens in de Ghelamco Arena. Ik was toen close met Adam Marusic, die nu voor Lazio Roma speelt. Ook mijn andere beste vrienden in Oostende zijn trouwens (ex-)voetballers. Onder meer Marko Petrovic, een Serviër die in 2002 naar KVO verkaste en daarna in België is blijven plakken. Vooral in lagere reeksen: Hamme, Aalst, Dender, en nu actief bij KVC Wingene, in de derde amateurklasse. Daar ga ik wel niet naar kijken', lacht hij.