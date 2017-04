Brian Lynch verlaat Limburg United voor Spirou Charleroi

De man van Kim Clijsters staat momenteel aan het roer bij Limburg United dat, net als Charleroi, een teleurstellend seizoen doormaakt. De nog altijd maar 38-jarige Lynch staat bekend als een van de opkomende trainers in het Belgische basket. In 2015 werd hij al Coach van het Jaar.

Spirou Charleroi is een slapende reus in het Belgische basket. Met Lynch hopen ze de hegemonie van Telenet Oostende te breken. 'Ik werd zelf kampioen bij Bree en weet wat er nodig is om een titel te grijpen,' zegt Lynch. 'Bij Charleroi vind ik de mogelijkheden om daar vol voor te gaan.'

Lynch overleefde begin dit seizoen een uitzonderlijk zwakke reeks: ook na twaalf nederlagen op rij bleef hij overeind bij Limburg United. Die opvallende steun noemt de Amerikaan ironisch genoeg een belangrijke motivatie bij zijn vertrek. 'Bij Limburg United zit ik in een bubbel. Dat ik na die reeks niet in vraag werd gesteld, is abnormaal.'