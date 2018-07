Maandag stond Casteels dus voor het laatst aan het hoofd van het nationale basketbalteam. De Belgian Lions wonnen toen met 79-77 van Bosnië en Herzegovina in hun laatste wedstrijd in de voorronde voor het WK van 2019 in China, waarvoor ze al uitgeschakeld waren.

Casteels werd in 2005 aangesteld bij de Belgian Lions. Met 190 caps is hij de recordhouder als bondscoach. Woensdag komt het management van de Lions bijeen om de toekomst te bespreken.