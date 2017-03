Hoe een Europese halve finale BC Oostende geld kost

In het voetbal krijgen teams die ver doorstoten in Europese bekers ettelijke miljoenen aan premies en tv-gelden, maar in het basketbal blijkt dat allerminst het geval. Philip Debaere, sportief manager van BC Oostende, legt aan Sport/Voetbalmagazine uit hoe dat komt. "Als Belgisch kampioen waren we dit seizoen rechtstreeks geplaatst voor de Champions League (een nieuw toernooi dat naast de meer prestigieuze Euroleague, met de meeste Europese topclubs, sinds deze basketbaljaargang georganiseerd wordt door de FIBA, nvdr). We kregen daarvoor een startpremie van 100.000 euro en ook de kosten van de tv-coverage werden gedekt. Inclusief de inkomsten uit zes thuismatchen, maar ook de verplaatsingskosten, die we zelf moesten betalen, sloten we die CL-campagne ongeveer break-even af."

Oostende kon zich echter niet plaatsen voor de volgende ronde en viel terug naar de FIBA Europe Cup. Na een 1/8e finale tegen Pau Orthez en een 1/4e finale tegen het Russische Krasnoyarsk stootte de kustploeg daarin door naar de halve finale tegen het Franse Chalons (of het Kroatische Cibona Zagreb) (thuis 29 maart, uit 5 april). Die Europe Cup is wél verlieslatend, aldus Debaere: "Géén kwalificatiepremie en álle kosten zijn voor onze rekening. Niet min als je naar Krasnoyarsk, een ploeg uit Siberië, moet. Vliegtuigtickets: zo'n 10.000 euro. Een cameracrew om onze thuismatch uit te zenden: ook een rekening van 15.000 euro, terwijl die alleen gestreamd wordt - nergens op tv, ook niet in België. Tel daarbij nog de refs, de overnachting van de bezoekende ploeg, de spelerspremies voor de kwalificatie...

"Daartegenover staan wel de inkomsten uit ticketing, maar die dragen allerminst de kosten. Tegen Krasnoyarsk hadden we 4000 toeschouwers, maar al onze abonnees mogen sowieso gratis binnen, voor élke Europese match. Bovendien hebben we een actie gelanceerd: wie een ticket gekocht had voor de competitiematch tegen Luik kreeg er een gratis voor het duel tegen Krasnoyarsk. Alles samengeteld heeft die kwartfinale ons dus ongeveer 25.000 euro gekost. Voor de halve finale wordt dat bedrag wellicht minder, wegens de goedkopere verplaatsing naar Chalons (of Zagreb). Maar winstgevend, dat niet. Zelfs aan de wínst van de Europe Cup hangt geen prijzengeld vast. FIBA looft alleen premies uit in de Champions League, daar krijgt de winnaar na alle rondes, inclusief startgeld, zo'n 500.000 euro."

Debaere wil echter niet klagen. "Deze halve finale versterkt ons imago in binnen- én buitenland, waardoor we in de toekomst misschien nog makkelijker jonge talentvolle spelers zullen aantrekken. Die zien ook dat zij hier hun carrière richting Europese top, of zelfs de NBA, kunnen lanceren. Met dank trouwens aan Dario Gjergja, die zijn reputatie van opleidingscoach dit seizoen eens te meer waarmaakt."

Debaere haalt nog een voordeel aan: "Na zeven seizoenen stopt onze hoofdsponsor Telenet, en we onderhandelen volop met nieuwe geldschieters. Zo'n halve finale kan een welgekomen extra duwtje zijn om een nieuwe partner over de streep te trekken."

(Jonas Creteur)