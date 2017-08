Vital Heynen wil met Red Dragons geschiedenis schrijven op EK volleybal

Bondscoach Vital Heynen omschreef zijn doelen bij zijn aanstelling begin dit jaar als 'iets neerzetten dat nog niemand mij heeft voorgedaan.' Deelname aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020 is daarbij de ultieme droom, maar de weg daarnaartoe is nog onbekend. 'We gaan ons in de eerste plaats focussen op het EK en het WK van volgend jaar. Bovendien hou ik absoluut niet van uitspraken als: 'Over drie jaar gaan we presteren.' Als je de volgende twee en een half jaar niet presteert, dan doe je dat over drie jaar ook niet. Mijn ambitie is om met deze groep geschiedenis te schrijven en dan bedoel ik beter doen dan ooit te tevoren.'

Op het komende EK betekent dat minstens een zesde plaats. 'Daarmee zou ik achteraf naar de journalisten kunnen stappen en zeggen: 'We deden beter dan voordien.' Maar laat ons eerlijk zijn: dat is niet wat ik beoog. Dat vertel ik ook tegen mijn spelers: als je vijfde kan worden, dan is een medaille ook mogelijk. Eigenlijk is het te vroeg om daar naar buiten toe over te spreken, want de periode dat we bij elkaar zijn is te kort. Maar de spelers moeten het wel zo in hun hoofd halen. Ik twijfel geen seconde aan de kwaliteiten van dit team, maar de groep zelf twijfelt nog.'

Evolutie

Als de Red Dragons geloven in eigen kunnen, dan is er veel mogelijk op het EK, meent Heynen. De eerste plaats, die rechtstreekse kwalificatie oplevert voor de kwartfinales, is waarschijnlijk niet haalbaar voor België in een poule met Turkije, Nederland en vooral Frankrijk, vrijdag de eerste tegenstander. 'Brazilië, de Verenigde Staten en Frankrijk, dat zijn de enige landen waarvan ik denk: die kunnen we niet aan. Servië en Polen zijn twijfelachtig, maar tegen alle andere ploegen maken we een kans.'

De nummers twee en drie van elk van de vier poules moeten zich via winst tegen een van de andere tweedes of derdes plaatsen voor de laatste acht. 'Het komt erop aan om tweede te worden, want anders wacht opnieuw Frankrijk in de kwartfinale', weet Heynen. Turkije (zondag) en Nederland (maandag) moeten dus voor de bijl. 'Tegen dat soort teams áltijd winnen, is de stap die we moeten zetten in onze evolutie.'

Heynen hoopt dat die stap gezet is na de wedstrijden in de World League in juni en na het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk afgelopen maand, waar de Red Dragons in vijf wedstrijden slechts één set prijsgaven en vooral tegen Duitsland een knalprestatie neerzetten.