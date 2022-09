Alles over de 19e rit van de Vuelta: stilte voor de (mogelijke) storm

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: de 19e etappe, waarin voor het klassement weinig zal gebeuren, wegens het parcours, en met de rit van zaterdag in gedachten. Allicht zullen dus weer vluchters om de zege strijden.

Met start en aankomst in Talavera de la Reina, een stad die bekend is om haar pottenbakkerij, vindt voor de tweede keer ooit een Vuelta-etappe volledig plaats in de provincie Toledo. De vorige keer was in 2009, toen een individuele tijdrit rond Toledo op het menu stond, gewonnen door David Millar.

In deze editie worden er twee grote identieke lussen in de buurt van Talavera de la Reina afgewerkt. Over slechts 138,3, op de tijdritten en de slotrit in Madrid na de kortste etappe van deze Vuelta.

Op beide omlopen ligt de Puerto del Piélago, vanaf San Román de los Montes een klim van 19 km aan gemiddeld 5,9 procent. In het eerste deel nog vrij onregelmatig, met pieken tot 10 à 11 procent, maar na een tweevoudige korte afdaling stijgt de weg gelijkmatiger, tussen 5 à 7 procent.

© ASO

Na de tweede top volgt nog een afdaling van een dertigtal kilometers en tien vlakke kilometers tot aan de finish in Talavera de la Reina. Goed voor in totaal 2300 hoogtemeters.

Hierdoor lijkt dit een etappe voor vluchters te worden, die al op de eerste klim, met de voet na 11 vlakke kilometers, kunnen wegrijden.

Dan is Fred Wright een kandidaat om eindelijk zijn eerste ritzege te behalen, nadat hij in deze Vuelta er al verschillende keren net naast strandde. De Brit kan bergop rijden en heeft ook een sprint in huis. Al verloor hij eerder wel al van Jésus Herrada in de sprint van de zevende rit. Ook de Spanjaard kan trouwens weer een rol spelen in de ontsnapping.

Die vluchtersgroep kan ook weer worden ingerekend als groenetruidrager Mads Pedersen zijn zinnen op een derde ritzege zou zetten, al viel hij wel in de rit van donderdag. De hele rit controleren wordt voor zijn Trek-Segafredoploeg niettemin moeilijk, dus gaat hij misschien wel zelf mee in een omvangrijke kopgroep.

Bij de klassementsrenners zal er meer dan waarschijnlijk weinig gebeuren, gezien de afstand tussen de laatste top en de aankomst. Met ook oog op de veel zwaardere rit op zaterdag, die mogelijk wel nog beslissend kan zijn voor de rode trui en de ereplaatsen.

Enric Mas en co zullen hun laatste kruit allicht willen sparen voor die etappe. Remco Evenepoel zal dus, behoudens valpartijen of een zeer slechte dag, ook na deze etappe nog in het rood staan.

Eerste ritzege Kittel

Een pure massasprint wordt het dus zeker niet, zoals in 2011, de laatste aankomst in de stad van ruim tachtigduizend inwoners in de regio Castilië-La Mancha. Toen behaalde Marcel Kittel er zijn allereerste ritzege in een grote ronde. Eerder wonnen er onder meer Anthony Roux (2009) en Daniele Bennati (2007), beiden ook in een groepssprint.