Alles over rit 17 van de Vuelta

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 17, met aankomst op een klim richting een klooster. Waar Remco Evenepoel in normale doen allicht geen schietgebedjes zal moeten prevelen.

Met een start in Aracena, gelegen in de provincie Huelva, realiseert de Vuelta een primeur: voor het eerst bezoekt het zo alle acht provincies van de regio Andalusië. In een bovendien mooi decor, want de gemeente ligt in het beschermd natuurgebied El Parque Natural Sierra de Aracena. Het staat ook bekend om zijn kasteel, en vooral de grot eronder. Smalle gangen verbinden er verschillende meertjes omgeven met prachtige rotsformaties.

Na de start gaat het ruim 20 km bergaf vooraleer een reeks korte, niet al te steile klimmetjes volgt. Geschikt terrein voor aanvallers dus. Misschien biedt het inspiratie aan Thomas De Gendt.

© ASO

Ook hier, in het diepe zuidwesten van Spanje, zal de hitte allicht als een loden deken over het peloton hangen. De strijd om de ritzege zal wel pas, voor het eerst in de Vueltageschiedenis, beslecht worden op de slotklim naar het dertiende-eeuwse klooster van Tentudía. Dat ‘monasterio’ is gelegen bovenop een heuvel in de gemeente Calera de León, op de grens tussen de regio’s Andalusië en Extremadura.

Niet extreem lastig: 10 km aan 5 procent, al wordt dat gemiddelde naar beneden gehaald door een vlak/licht dalend middengedeelte. De laatste 4 km stijgen immers aan 7,6 procent, met enkele stukjes tot 10 à 12 procent. Vermoedelijk te weinig om, na ook ‘slechts’ 2500 hoogtemeters, grote verschuivingen te veroorzaken in het algemene klassement, al kan een slechte dag in deze derde week wel fataal zijn.