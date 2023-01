Alpineskiën: Mikaela Shiffrin schrijft geschiedenis met 83e wereldbekerzege

Mikaela Shiffrin heeft dinsdag de wereldbekermanche reuzenslalom in het Italiaanse Kronplatz gewonnen. De 27-jarige Amerikaanse schreef daarmee geschiedenis want ze behaalde een 83e zege in de wereldbeker alpijnse ski. Eerder deze maand had ze haar landgenote en recordhoudster Lindsey Vonn bijgebeend.

Na twee runs, waarin ze telkens de beste was, totaliseerde Shiffrin een tijd van 2:00.61. Daarmee was ze 45 honderdsten sneller dan de Zwitserse wereldkampioene in de discipline Lara Gut-Behrami. De Italiaanse Federica Brignone eindigde als derde op 1.43.

Shiffrin evenaarde op 8 januari met winst in de reuzenslalom van het Sloveense Kranjska Gora de 82 wereldbekerzeges van Lindsey Vonn en steekt haar nu dus voorbij. Bij de mannen doet alleen de Zweed Ingemar Stenmark met 86 zeges nog beter.

Voor Shiffrin is het dinsdag de negende wereldbekerzege van het seizoen. Ze behaalde haar allereerste overwinning in december 2012 in een slalom in het Zweedse Are. Intussen staan er op haar erelijst onder meer 51 slaloms, achttien reuzenslaloms, vijf Super-G’s en drie afdalingen. Ze werd ook al twee keer olympisch kampioene (slalom 2014, reuzenslalom 2018), en zes keer wereldkampioene.

In de tussenstand van de wereldbeker reuzenslalom springt Shiffrin na zeven van de tien manches over de Italiaanse Marta Bassino naar de leiding. Ze verstevigt tegelijk haar eerste plaats in de algemene wereldbeker en lijkt daarin, na 25 van de 39 races, goed op weg naar een vijfde grote kristallen bol.

Morgen/woensdag staat in Kronplatz, in de Noord-Italiaanse Dolomieten, opnieuw een reuzenslalom op het programma.

