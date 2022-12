Amerikaanse basketbalster Griner vrijgelaten in ruil voor Russische wapenhandelaar Boet

De Amerikaanse basketbalster Britney Griner is vrijgelaten in een gevangenenruil met Rusland, melden Amerikaanse media en zo hebben de autoriteiten van beide landen bevestigd. Zij is geruild voor de in de VS gevangen zittende Russische wapenhandelaar Viktor Boet die ook vanuit Oostende heeft geopereerd.

De 39-jarige basketspeelster was in november naar een strafkolonie gebracht om er een straf van negen jaar uit te zitten wegens “drugshandel”. Zij was in februari op een luchthaven in Moskou gearresteerd, in het bezit van cannabis.

De Amerikaanse president Joe Biden zei met de sportster te hebben getelefoneerd, dat ze “in veiligheid” is en in het vliegtuig zit “op weg” naar huis. Het staatshoofd zegt zijn landgenoten nog te zullen toespreken. Moskou bevestigde de ruil en zei dat Washington Viktor Boet laat gaan. De beruchte Russische wapenhandelaar was in 2012 in de VS tot 25 jaar cel veroordeeld nadat hij in 2018 in Thailand was opgepakt en door dat land aan Washington uitgeleverd. Hij is schuldig bevonden aan samenzwering tot moord, illegale wapenhandel en hulp aan terroristen. Van 1995 tot 1997 opereerde de “Handelaar in de Dood” vanop de luchthaven van Oostende.

De uitwisseling gebeurde op de luchthaven van Aboe Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. De Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan, wiens naam ook vaak viel in geruchten over een eventuele gevangenenruil, zit nog vast in Rusland. Over zijn vrijlating wordt nog gesproken.