Amper ervaring en anderhalf jaar geleden nog zonder club: wie is Oranje-doelman Andries Noppert?

Hij begon als turner, heeft op zijn 28ste nog geen 50 wedstrijden op het hoogste niveau achter de rug en toch is Andries Noppert de eerste doelman van Oranje. Wie is de verrassende naam bij onze noorderburen? Een kennismaking in 23 cijfers.

Door Reon Boeringa (Voetbal International)

1: Noppert maakt morgen zijn interlanddebuut tijdens Nederland – Senegal. Precies een jaar daarvoor zat hij op de bank in de Adelaarshorst, waar zijn toenmalige club Go Ahead Eagles met 0-1 verloor van FC Groningen.

2: Bij zijn huidige club SC Heerenveen luidt de Friese bijnaam van de 2,03 meter lange doelman Tower fan De Jouwer. Vertaald: Toren van Joure.

3: Andries Noppert werd daar geboren op 7 april 1994. In tegenstelling tot wat weleens wordt aangenomen, is hij geen familie van de eveneens uit Joure afkomstige profdarter Danny Noppert.

4: Toen hij negen was, bouwde hij van planken en plastic buizen zijn eigen luchtballon. Toen hij probeerde op te stijgen, vloog het hele bouwsel in lichterlaaie.

5: Bij SC Heerenveen keept hij met rugnummer 44. Dit omdat zowel rugnummer 1 (Xavier Mous) als 22 (zijn nummer bij zijn vorige club Go Ahead Eagles) op het moment van zijn komst al in gebruik waren. Vervolgens besloot hij ten opzichte van zijn vorige nummer de verdubbelaar in te zetten.

© Belga Image

6: De 28-jarige Noppert heeft pas 32 Eredivisie-optredens achter zijn naam. Daarvan speelde hij er 29 dit kalenderjaar.

7: In het voorjaar van 2020 adviseerden zijn ouders en vrouw hem te stoppen. Noppert kampte op dat moment met een meniscusblessure en kreeg geen nieuw contract bij FC Dordrecht.

8: Tussen het verstrijken van zijn contract bij FC Dordrecht (30 juni 2020) en ondertekenen van zijn contract bij Go Ahead Eagles (22 januari 2021) zaten liefst 206 dagen.

9: Noppert begon met keepen bij SC Joure, doorliep de jeugdopleiding van SC Heerenveen en stond daarna onder contract bij NAC Breda, Foggia, FC Dordrecht en Go Ahead Eagles voordat hij afgelopen zomer terugkeerde bij zijn Friese jeugdliefde.

10: De vriendengroep van Noppert behoort tot de fanatieke fanschare van SC Heerenveen, Nieuw Noord. Zelf legt de keeper, supporter van de club die hij dient, tijdens wedstrijden vaak een Nieuw Noord-sjaaltje achter zijn doel.

11: In zijn tijd als keeper in de jeugd van SC Heerenveen, werd Noppert in Joure opgehaald door een busje van de club. Tijdens die ritten was de uit Dronten afkomstige en eveneens op WK actieve Hakim Ziyech een van zijn medepassagiers.

12: Noppert stond dit seizoen in veertien competitieduels slechts dertien doelpunten toe. SC Heerenveen heeft daardoor minder tegengoals dan Ajax en PSV.

© Belga Image

13: Hij begon dit seizoen met een indrukwekkende serie van zes wedstrijden waarin hij op een strafschop van Burak Yilmaz na geen enkel doelpunt incasseerde.

14: Andries Noppert heeft in zijn jonge jaren op turnen gezeten. Mede daardoor is hij voor zijn lengte behoorlijk wendbaar.

15: Met zijn 2.03 meter is Noppert de langste speler op het WK. Hij is bijna een halve meter groter dan de kleinste speler op het WK: middenvelder Ilias Chair (1.58 meter) van Marokko.

16: Toen hij voor de Zuid-Italiaanse club Foggia speelde werd zijn auto gestolen door de lokale maffia. Noppert kreeg de optie zijn voertuig terug te kopen, maar hij bedankte vriendelijk voor die eer.

17: Na zijn terugkeer uit Italië ging Noppert aan de slag bij FC Dordrecht. Tijdens zijn tweede optreden liep hij een zware blessure op.

18: Na afgelopen seizoen bij Go Ahead Eagles vertrok Noppert naar SC Heerenveen. Hij stond ook in de belangstelling van FC Utrecht, SC Cambuur en Heracles Almelo.

19: In zijn vier seizoenen bij NAC Breda was Noppert tweede keus achter achtereenvolgens Jelle ten Rouwelaar, Jorn Brondeel, Nigel Bertrams en Mark Birighitti.

© Belga Image

20: Noppert heeft in zijn carrière voor dit WK pas twee keer voor meer dan 30.000 toeschouwers (Feyenoord – Heerenveen 0-0 in augustus, Ajax – Heerenveen 5-0 in september) gespeeld. Dat verandert nu wel grondig in Qatar.

21: Met zijn vrouw Sarena kreeg Noppert afgelopen voorjaar zijn eerste kindje: zoon Daan.

22: Noppert speelde op 12 augustus 2017 de eerste van zijn drie Eredivisie-wedstrijden namens NAC. Bij tegenstander Vitesse werd die dag het doel verdedigd door Remko Pasveer, net als Noppert met Oranje aanwezig in Qatar.

23: Noppert heeft bij SC Heerenveen nog een contract tot medio 2024. De marktwaarde die de website Transfermarkt hem toekent (twee miljoen euro) lijkt inmiddels wel aan een update toe.