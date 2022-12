Einde van een tijdperk: broertjes en coach Borlée stoppen na Spelen in Parijs

Tweelingbroers Kevin en Jonathan Borlée (34) hebben maandag op een persconferentie in het Koning Boudewijnstadion in Brussel de einddatum van hun atletiekcarrière meegedeeld. Ze stoppen na de Olympische Spelen in Parijs (26 juli-11 augustus 2024).

De specialisten op de 400 meter zijn sinds de Olympische Spelen van 2008 in Peking op het hoogste niveau actief.

Vader Jacques Borlée gaf maandag ook aan na de Spelen in Parijs te zullen stoppen als coach van de Belgian Tornados, het 4×400 meter-estafetteteam.

Op het EK in München in augustus zei Jonathan Borlée dat hij na de Memorial Van Damme zou evalueren of hij het voor bekeken zou houden. “Ik heb de Memorial gelopen met het idee dat het mijn laatste koers kon zijn, maar die wedstrijd heeft mij echt zin en motivatie gegeven om nog door te gaan”, klinkt het bij de Belgische recordhouder op de 400 meter. “We hebben alles besproken met de coach en we geloven dat we nog dicht bij ons beste niveau kunnen komen.”

Jonathan Borlée heeft twee kinderen en denkt al langer na over zijn toekomst. “De twijfels zijn er al lang”, geeft hij toe. “Vooral door al die blessures, maar in het voorjaar van 2022 had ik nog mijn beste vorm in jaren, dus er is ook nog geloof. We gaan niet naar Parijs om de stad te bezoeken. We gaan om te presteren.”

In 2024 stopt Jacques Borlée als bondscoach van de Belgian Tornados. Jonathan Borlée kreeg de vraag of hij zijn vader wil opvolgen. “Zeg nooit nooit, maar we zien van dichtbij welke problemen erbij komen kijken, dus ik denk niet dat het voor meteen zal zijn”, besluit hij.

Bij Kevin Borlée speelde het idee om te stoppen minder dan bij broer Jonathan. “Bernard Lagat (een bekende Amerikaanse atleet, red.) zei mij vorige week nog ‘stop nooit als je denkt dat je er klaar mee bent, stop alleen als je wéét dat je er klaar mee bent'”, vertelt de aanvoerder van de Belgian Tornados.

De Tornados waren al drie keer vierde en één keer vijfde op de Olympische Spelen. Op WK’s sprokkelden ze wel al meerdere medailles, maar nooit op de Spelen. ‘Die medaille is de motivator om nog door te gaan’, zegt Kevin Borlée. ‘Samen met het bereiken van onze vijfde Spelen. Dat is toch ook niet niks. Een olympische medaille is dé prijs die nog ontbreekt. Als dat zou lukken, dat zou echt het hoogtepunt zijn. Het toppunt. Maar ik heb ook al geleerd dat het niet makkelijk zal zijn. We zijn er al zo vaak dichtbij geweest en het zit allemaal dicht op elkaar. Kijk naar Nederland: zilver in Tokio, en een jaar later in Eugene niet eens in de finale.’

Ook individuele deelname aan kampioenschappen sluit Kevin Borlée de komende jaren niet uit. ‘De ambitie is er altijd’, luidt het. ‘Dus als ik mij plaats, waarom niet?’. Wat hij na zijn atletiekcarrière zal gaan doen, is nog geen uitgemaakte zaak. ‘Ik heb nog twee jaar om na te denken. (lacht) We zijn er wel mee bezig, maar de voorbije jaren lag de focus zodanig op atletiek, dat we er nog weinig energie in hebben gestoken’, besluit hij.