Hoe Armand Duplantis op eenzame hoogte staat en springt

Op zijn 22e is Armand Duplantis een van de grote atletieksterren, vrijdagavond ook op de Memorial Van Damme. Niemand die zijn discipline zo domineert als de Zweedse polsstokspringer. Een overzicht in 10 opvallende cijfers.

3

Zoveel wereldrecords heeft Duplantis in 2022 gesprongen: indoor 6m19 in Belgrado en 6m20 op het WK, ook in Belgrado. En outdoor 6m21, op het WK in Eugene.

In 2020 vestigde hij ook al twee wereldrecords outdoor: 6m17 en 6m18.

In de drie kampioenschappen vestigde hij dit jaar ook telkens een kampioenschapsrecord. Zoals hij op 10 meetings ook een nieuw meetingrecord sprong.

7

Zoveel van de beste zeven sprongen outdoor in 2022 staan op naam van Armand Duplantis. Indoor heeft de Zweed dit jaar zeven van de negen beste jumps laten noteren.

38

In zoveel meetings of competities, in een periode van amper vier jaar, heeft Duplantis over de magische zesmetergrens gesprongen. Ter vergelijking: Serhij Boebka realiseerde dat 44 keer, in… 12 jaar.

14

Het aantal keer dat Duplantis dit jaar over meer dan zes meter sprong. Zo totaliseert hij nu 53 zulke sprongen, zeven meer dan Boebka en 31 keer meer dan Renaud Lavillenie, de derde in die ranking.

21

Het aantal centimeter dat Duplantis hoger sprong op het EK in München dan de Duitser Bo Kanda Lita Baehre (6m06 vs. 5m85), de grootste voorsprong ooit op een EK.

Op het WK in Eugene was de kloof nóg groter: 27 centimeter (6m21 vs. 5m94) op de Amerikaan Chris Nilsen. Ook dat was ongezien.

17

Het aantal zeges op… 17 meetings waar de Zweed dit jaar aan deelnam. Voor de tweede keer bleef hij (tot dusver) een heel outdoorseizoen ongeslagen, na 2020 (toen 11 op 11).

Vorig jaar bleef Duplantis steken op ‘slechts’ 10 op 12 (met een tweede plaats in Gateshead en een vierde plaats in Lausanne).

4

Slechts zoveel atleten waren ooit regerend olympisch kampioen, wereldkampioen outdoor en indoor, en Europees kampioen outdoor en indoor: Heike Henkel (hoogspringen, serie compleet op de Spelen van 1992), Christian Olsson (hinkstapspringen, Spelen van 2004), Elena Isinbayeva (polsstokspringen, EK 2006) en Armand Duplantis, die in juli zijn serie vervolledigde op het WK in Eugene.

1

Duplantis’ plaats op de Worldranking van World Athletics over alle disciplines, een stek die hij op 22 maart overnam van Karsten Warholm en sindsdien niet meer afstond.

6m05

Zo hoog sprong Mondo vorig jaar op de Memorial, uiteraard een meetingrecord. Doet de Zweed daar vrijdagavond nog een paar centimeter bij?

6m30

De kaap die de Zweed misschien ooit zal ronden, volgens Belgisch recordhouder en goede vriend van Duplantis Ben Broeders.