Michael Van der Plaetsen is de nieuwe trainer van Nafi Thiam: ‘Modernere aanpak’

Michael Van der Plaetsen, de broer en coach van Thomas Van der Plaetsen, is de nieuwe coach van Nafi Thiam. Dat heeft de tweevoudige olympische kampioene zevenkamp vrijdag aangekondigd op een online-persmoment.

Begin oktober brak Thiam met Roger Lespagnard. ‘Een moeilijke beslissing’, zegt ze daarover. ‘De afgelopen veertien jaar heb ik meer tijd met Roger doorgebracht dan met wie dan ook. Progressief is het idee gegroeid dat ik niet in mijn comfortzone moest blijven als ik wilde blijven evolueren. Op een gegeven moment kan je bij een coach op een punt komen dat de methode niet meer aansluit bij wat je nodig hebt. Daarom heb ik een coach gekozen die bij mijn huidige wensen past, die aansluit bij hoe ik het momenteel zie.’

Thiam overwoog meerdere coaches. ‘In een eerste fase heb ik er zes of zeven opgelijst’, vertelt ze. ‘Daar heb ik een eerste selectie in gemaakt en met drie coaches heb ik uitgebreide gesprekken gevoerd. Op basis daarvan heb ik voor Michael gekozen. Dat hij mij in Tokio even heeft begeleid terwijl Roger in quarantaine zat, speelde geen rol. Ik wilde een modernere, minder traditionele aanpak, en daar staat hij voor. Er bestaan tegenwoordig veel moderne tools, voor recuperatie bijvoorbeeld, en daar wil ik graag gebruik van maken.’

Om haar keuze te maken, had Thiam enkele criteria opgesteld. ‘Methode en visie waren heel belangrijk voor mij, maar ook de infrastructuur en het weer op de locatie waar de coach zich bevindt waren heel belangrijk’, aldus de tweevoudige olympische kampioene. Michael Van der Plaetsen woont in Zuid-Afrika.

Daarvoor zal ze echter niet verhuizen. ‘Ik blijf bij Luik aangesloten en blijf ook in Luik wonen’, zegt ze. ‘Verhuizen naar Zuid-Afrika ga ik niet doen, maar ik ga er wel lange stages afwerken. Het idee is dat ik daar het grootste deel van mijn voorbereiding afwerk. Het is daar beter weer om te trainen en de infrastructuur is er uitstekend. Begin november vertrek ik. Wanneer ik terugkeer, zal afhangen van de vraag of ik indoorwedstrijden afwerk.’

Europees record en de Spelen

Thiam beseft dat ze met haar trainerswissel een klein risico neemt. ‘Het kan altijd slecht uitpakken en natuurlijk heb ik daar wel wat schrik voor, want iedereen kijkt naar mij’, legt ze uit. ‘Maar ik wil geen keuzes maken op basis van schrik. Op safe spelen wil ik niet doen. Het is mijn leven en mijn carrière en ik wil eerlijk zijn naar mezelf toe door de omgeving op te zoeken die mij op dit moment het beste lijkt.’

De tweevoudige olympische kampioene herhaalde nog eens wat ze in eerdere interviews al zei, namelijk dat ze komende jaren vooral op een topscore is gericht. ‘Ik heb alle titels twee keer. Ik zeg geen neen tegen nieuwe medailles, maar mijn potentieel maximaal benutten en het Europees record veroveren is nu mijn grootste motivatie’, klinkt het. ‘Daarvoor heb ik de ideale omgeving nodig en moet ik dingen uitproberen.’

‘Ik zie 2023 als een overgangsjaar, want een nieuwe aanpak vraagt aanpassingstijd. Maar als ik me goed voel, waarom geen indoorseizoen afwerken? Het mooie weer in Zuid-Afrika zal een voordeel zijn voor het winterseizoen. Voor het WK outdoor geldt hetzelfde: het is een optie dat ik er mee doe, maar ik zal de komende jaren keuzes moeten maken. We gaan bekijken wat er past in de voorbereiding op het halen van een topscore. Wanneer ik mijn topscore wil bereiken? Daar kan je geen timing op plakken.’