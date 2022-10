Nafi Thiam breekt na veertien jaar met coach Roger Lespagnard

Nafi Thiam zet na veertien jaar een punt achter de samenwerking met haar coach Roger Lespagnard. Dat liet de tweevoudige olympische kampioene zevenkamp zelf weten op Instagram.

‘Na een ongelofelijke samenwerking van veertien jaar met Roger in Luik, heb ik beslist om van trainingsomgeving te veranderen’, schrijft Thiam. ‘Het was een heel moeilijke beslissing, want doorheen de jaren is Naimette een thuis geworden voor mij, en is Roger familie geworden. Aan Roger kan ik alleen maar zeggen: dankjewel. Om in mij te geloven voor iemand anders dat deed, inclusief mezelf. Voor de eindeloze uren en constante inspanning om mij te helpen mijn doelen te bereiken. Om bij elke stap naast mij te staan. Om mij vanaf dag één te tonen, met passie en toewijding, waar atletiek en meerkamp echt om draaien.’

De tweevoudige olympische kampioene vertrekt niet in onmin. Integendeel. ‘Ik ben heel dankbaar voor het werk doorheen de jaren, waarbij ik groeide en aan mezelf bouwde als atleet, met zo’n fantastisch persoon, ik zal altijd trots zijn op alles wat we samen bereikt hebben.’

Wie haar nieuwe coach wordt, wil Thiam nog niet laten weten. ‘Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk’, klinkt het cryptisch. ‘Ik kijk ernaar uit om te ontdekken wat de volgende seizoenen zullen brengen.’