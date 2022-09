Memorial: Oekraïense Mahuchikh levert beste wereldjaarprestatie in het hoogspringen

Yaroslava Mahuchikh zette vrijdag de kroon op het werk in de 46e Memorial Van Damme. Met een beste wereldjaarprestatie van 2m05 won ze de hoogspringcompetitie. De Oekraïense Europees kampioene deed vervolgens nog drie pogingen op 2m10, de wereldrecordhoogte, maar faalde. Ze evenaarde ook haar nationaal record en het meetingrecord.

De Australische vrouwen Eleanor Patterson (1m94) en Nicola Olyslagers (1m91) werden tweede en derde. Patterson is de regerend wereldkampioene.

In het verspringen ging de overwinning naar de Nigeriaanse Ese Brume, met een sprong van 6m83. De vicewereldkampioene bleef daarmee de Amerikaanse Quanesha Burks (6m54) en de Italiaanse Larissa Iapichino (6m52) voor.

Meerkampsters Nafi Thiam en Noor Vidts namen op de Memorial deel aan het verspringen en werden respectievelijk vierde en zesde. Thiam zou oorspronkelijk deelnemen aan het hoogspringen, maar switchte door een teenblessure finaal nog naar het verspringen. Ze sprong 6m46, Vidts haalde een persoonlijk record van 6m40.

Thiam werd de voorbije zomer wereld- en Europees kampioene in de zevenkamp. Vidts werd vijfde in Eugene en vierde in München.