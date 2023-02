20 straffe cijfers over LeBron James: veel meer dan een puntenmanchine

Het meest prestigieuze record heeft LeBron James afgelopen nacht verbeterd: dat van het meeste aantal punten in het reguliere NBA-seizoen. Maar The King heeft daarnaast nog tal van records en straffe stats op zijn naam staan, neergezet in 20 NBA-seizoenen. Een overzicht in 20 cijfers.

38.390

Zoveel punten telt LeBron James nu, als de nieuwe topscorer in het reguliere NBA-seizoen, drie meer dan de vorige recordhouder Kareem Abdul-Jabbar (38.387). Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) en Michael Jordan (32.292) vervolledigen de top vijf.

14.187

Zoveel dagen, of bijna 39 jaar sinds april 1984, was Kareem Abdul-Jabbar recordhouder in die puntenranking. Een record dat eeuwig leek te zullen standhouden. Tot LeBron James het bijna onmogelijke realiseerde.

1410

Zijn 38.390 punten scoorde LBJ in zoveel reguliere seizoensmatchen, 150 wedstrijden minder dan Kareem Abdul-Jabbar voor zijn totaalaantal punten.

27,2

James’ puntengemiddelde in die 1410 matchen: op zijn rookiecampagne na scoorde hij in 19 opeenvolgende seizoenen, inclusief het huidige, telkens gemiddeld minstens 25 punten.

The NBA’s all-time leading scorer 👑 pic.twitter.com/cysJZNl6zW — Sports Illustrated (@SInow) February 8, 2023

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

7631

Het puntentotaal van James in de play-offs. Ook in die nacompetitie heeft niemand meer punten gescoord dan hij. Michael Jordan volgt op twee, met 5987 punten. Sinds februari vorig jaar was The King ook al recordhouder qua aantal punten in het reguliere seizoen én de play-offs.

5

Het aantal wedstrijden waarin LeBron James meer dan 45 punten scoorde sinds hij 35 jaar werd. Ter vergelijking: Michael Jordan deed dat driemaal. En van alle andere spelers in de NBA-geschiedenis realiseerde alleen Jamal Crawford dat ook één keer.

40

Zoveel punten scoorde LeBron James minstens één keer tegen álle 30 NBA-ploegen. Ook dat deed niemand hem voor.

6,3

Het aantal punten op de fastbreak dat James dit seizoen per wedstrijd scoort, op zijn 38e. Dat is het meeste in de héle NBA, en het hoogste gemiddelde in zijn héle carrière.

1140

Al zoveel matchen op rij (and counting) scoorde LeBron James meer dan 10 punten. De langste streak van de tweede op die ranking (met nog actieve spelers) bedraagt… 109, op naam van Joel Embiid. De tweede op de alltimeranking: Michael Jordan met 866 wedstrijden.

30

Het seizoensgemiddelde, qua punten, dat James haalde of overschreed op zijn 21e (31,4), op zijn 37e (30,3) en ook dit seizoen op zijn 38e (30,2). Een ongezien lange spreidstand.

30

Zijn huidige puntengemiddelde is ruim 12 punten meer dan het vorige record van een speler in zijn 20e NBA-seizoen: op naam van Kobe Bryant, met ‘slechts’ 17,6 punten.

1

The King werd onlangs ook de enige speler ooit die een triple double realiseerde in zijn 20e seizoen. Met 106 stuks staat hij nu op de vierde plaats alltime, eentje minder dan Jason Kidd (107).

4

Op de zoveelste plaats staat LeBron James in de alltime-assistranking, na John Stockton, Jason Kidd en Chris Paul. In een top 10 van pure spelverdelers, van wie geen enkele een carrièregemiddelde van plus 20 punten haalde.

10.000

De kaap die James in het reguliere seizoen overschreed qua aantal punten, rebounds en assists, als enige speler in de NBA-geschiedenis.

100

De Lakersvedette is ook de enige NBA-speler ooit die in de alltime-top 100 staat qua aantal punten, rebounds, assists, steals, blocks én driepunters.

6

Zoveel keer werd LeBron James verkozen tot het All-Defensive Team van de NBA, als een van de beste verdedigers van het seizoen. Weliswaar in zijn fysieke topperiode, want de laatste jaren is hij defensief minder actief geworden.

64.778

Het aantal minuten dat James in het reguliere NBA-seizoen en in de play-offs op het terrein stond. Alleen Kareem Abdul-Jabbar telt nog meer minuten (66.297), maar ook dat record zal hij allicht nog kwijtraken aan LBJ.

165

Zoveel keer raakte LeBron James ‘officieel’ geblesseerd in zijn tot dusver 20 NBA-seizoenen, waaronder 32 enkelverstuikingen. Vooral sinds hij in 2019 naar de Lakers trok, raakte er sleet op zijn lichaam (26 procent gemiste matchen). Toch liep hij nooit een ernstige blessure op die hem maanden aan de kant zette.

4

Het aantal NBA-titels (twee met Miami, één met Cleveland en de LA Lakers) op het palmares van LeBron James. Hij speelde ook 10 NBA-finals, twee minder dan het record van Bill Russell.

3

Bij zoveel verschillende teams werd The King verkozen tot Finals MVP, inclusief een NBA-titel. Ook dat heeft niemand hem ooit voorgedaan.

Lees ook: